Bűnösnek találták nemzetbiztonsági bűnügyekben Jimmy Lai-t, a hongkongi lapkiadót és demokráciapárti aktivistát

Jimmy Lai hongkongi lapkiadó és demokráciapárti aktivista az első, aki ellen a 2020-ban bevezetett kínai nemzetbiztonsági törvény megsértése miatt indítottak eljárást. Az összesen 855 oldalas ítéletnek csak egy részét (a 849. oldaltól a végéig) olvasta fel a bíró, Esther Toh. A felolvasás során kiderült, a bíró „kétségtelen” afelől, hogy Jimmy Lai „gyűlöletet táplált” a Kínai Népköztársaság iránt. Szerinte az Egyesült Államokhoz intézett állandó felhívása az volt, hogy „segítsenek megbuktatni a Kínai Népköztársaság kormányát”, azzal az ürüggyel, hogy segítenek Hongkong népének, írja a BBC.

Jimmy Lai Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Így Hongkong vitatott nemzetbiztonsági törvénye értelmében életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, az ítélethirdetésre várhatóan jövő év elején kerül sor. Jimmy Lai-t ugyanis minden vádpontban bűnösnek találták, a bíróság szerint Lai a külföldi erőkkel való összeesküvés fő szervezője volt. A bíró szerint a saját platformját, az Apple Dailyt használta Lai, ezért a 78 éves férfit nemzetbiztonsági fenyegetésként jellemezte.

A Riporterek Határok Nélkül „felháborítónak” nevezte, hogy Lait a vitatott nemzetbiztonsági törvény alapján elítélték. A bűnös ítélet „a médiaszabadság riasztó romlását” mutatja, Lai pedig „a hongkongi független újságírók bátorságát testesítette meg”. A Riporterek Határok Nélkül mellett az Amnesty International is elítélte a döntést. Sarah Brooks, az Amnesty International kínai igazgatója elmondta: „A mai ítélet kiszámíthatósága nem teszi azt kevésbé elkeserítővé. Jimmy Lai elítélése olyan, mint a sajtószabadság halálharangja Hongkongban, ahol az újságírást bűncselekménynek minősítették át.”

A hongkongi biztonsági hivatal adatai szerint idén májusig 326 embert tartóztattak le nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt. A 187 vádlott és öt cég közül 164 embert és egy céget ítéltek el, míg a többiek még ítélethirdetésre várnak.

A 78 éves férfi elleni per 2023 decemberében kezdődött el. Lai kezdettől fogva ártatlannak vallja magát a vádpontokban, miszerint külföldi erőkkel összejátszva veszélyeztette a nemzetbiztonságot, és felbujtó kiadványok nyomtatására és terjesztésére irányuló összeesküvésben vett részt. (Lait, amikor 2022 végén éppen csak szabadult, újra bebörtönözték.)

Lai az egyik legjelentősebb ember, akit a Peking által bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján vád alá helyeztek. A 2024-ben szigorított törvény szerint bűncselekménynek számít az elszakadást, felforgatást, terrorizmust és a külföldi erőkkel való összejátszást támogató minden cselekedet, és ezekre akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.