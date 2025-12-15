Magyar Péter: Újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyerekek elleni bűncselekményeket tárt fel egy jelentés

A Magyar Helsinki Bizottság átnézte az elmúlt 10 év ombudsmani jelentéseit, amelyek a gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekben és büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó állapotokról készültek, majd azt írta, mindez „alapvető kérdéseket vet fel az ombudsmani és ügyészségi kontroll hatékonyságáról, valamint az állam felelősségéről.”

A 81 oldalas jelentésükben nagyon sok konkrét példát hoznak a gyermekbántalmazásokra – például, hogy a különböző intézményekben megalázzák, verik a gyerekeket a felnőttek, van, ahol majdnem minden második gyerek érintett a prostitúció valamilyen formájával. Miután a Helsinki Bizottság a vizsgálatba belevette a bicskei gyermekotthonban készült jelentést is, így abból az időszakból is vannak konkrét példák, egészen 2023-ig, az intézmények megnevezésével együtt.

A Magyar Helsinki Bizottság vasárnap este publikálta a jelentést, amit bemutattak a RTL Házon kívül című műsorában, majd másnap megosztotta Magyar Péter is, kiemelve belőle néhány konkrét példát. A Tisza Párt elnöke azt írta, „újabb brutális, következmények nélkül maradt, gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket tárt fel a kormány számára készített hivatalos ombudsmani vizsgálatok alapján” írt jelentés, ami „az orbáni gyermekvédelem 15 évéről ad lesújtó értékelést.”

A súlyos példák

Magyar a helsinkis jelentésből a többi között azt emelte ki, hogy a speciális gyermekotthonokban a gyermekek 40 százaléka érintett a prostitúció valamilyen formájával, illetve, hogy a szakdolgozók a gyermekprostitúció gyanúja esetén konkrét ügyekben nem tettek jelzést, a gyermekotthonoknak nincs megfelelő eszköze a gyermekprostitúcióval szembeni fellépéshez, és bűnszervezetek települtek a gyermekek prostitúciójára.

Kiemelte azt is, hogy volt otthon, ahol dolgozók airsoft puskával lőttek a gyerekekre, csipőfogóval bántalmazták őket és a nemi szervüket rugdosták. Ez a Kalocsai Gyermekotthonban történt, a 24.hu több cikket is közölt az otthonban történtekről. Magyar az intézményeket nem nevesítette a posztjában, de a Kalocsán történtekből mást is idézett. Azon túl, hogy a dolgozók rendszeresen verték, rugdosták, kulcscsomóval és ököllel ütötték a gyerekeket, volt, hogy napokig alsóneműben tartottak egy gyereket, aki nem öltözhetett fel.

A Zalaegerszegi Gyermekotthon 2016-os vizsgálatakor azt állapította meg az ombudsman, hogy egy 11 éves gyereket a róla elnevezett bottal vertek (ez volt a „Benji-bot”), futtatták az udvaron, padlót sikáltattak vele. Ugyanitt érkezett olyan panasz, hogy a dolgozók szexuális kapcsolatot létesítenek a gyerekekkel. Magyar ezt a példát is kiemelte a posztjában.

Magyar kiemelt egy olyan példát is, mikor az ombudsman megállapította, a gyerekek szavahihetőek, a bántalmazás valószínűsíthető, de nem történt feljelentés.

Magyar Péter a szombati tüntetésen Fotó: Németh Dániel/444

„Ezeket a szörnyűségeket az Orbán-kormány számára készült hivatalos jelentésekből idéztem. Van közöttük 2013-as és 2023-as is. Ezek a bűncselekmények nem egy távoli országban több száz éve, hanem itt a mi hazánkban az Orbán-kormány uralkodása alatt történtek és történnek a mai napig. És ez csak egy kis szelete az ombudsmani jelentésben olvasható borzalmaknak” – írta Magyar.

Hangsúlyozta, hogy ezeket nem javítóintézetekben, nem bűncselekményt elkövető fiatalok ellen tették, hanem állami gyermekotthonokban gyerekek, sokszor sérült gyerekek ellen és van, hogy mozgásukban korlátozott gyerekek ellen.

Nagyon sok kérdést felvet, mi miért nem történt meg ezek után

Az alapvető jogok biztosa a zárt intézményekben végzett vizsgálatainak fókuszában a kínzás, megalázó és embertelen bánásmód feltárása, megelőzése, valamint a kezelésére vonatkozó intézkedések meghatározása volt, ezért a Magyar Helsinki Bizottság megvizsgálta, hogy sikerült-e feltárni bántalmazásokat, és ha igen, ezekre milyen válaszokat adott az állam.

„A jelentéseket nyilvánosságra hozták, ami lehetőséget és kötelezettséget adott volna az erőteljes állami cselekvésre. Azonban ezeknek a vizsgálatoknak sokszor nem lett a szakmai nyilvánosság előtt ismert olyan hatása, amely a szabadságelvonásban lévő embereknek, gyerekeknek valóban hatékony védelmet vagy jogsérelmeik orvoslását biztosította volna.”

Ennél is súlyosabb a helyzet, ha a jogsértések egyáltalán nem kerültek felszínre, amire jó példa a Szőlő utcai javítóintézet ügye is, ami szintén komoly kérdéseket vet fel az ombudsman és az ügyészség hatékonyságát illetően.

A szervezet azt írja, jellegüknél fogva a jelentésekből nem ismerhető meg, hogy a javasolt intézkedéseknek lett-e eredménye, ezt főként csak az utóvizsgálatokból lehetne megállapítani. A jelentésekből nem érzékelhető az sem, hogy milyen segítséget kaptak azok a zárt intézetben elhelyezett gyerekek vagy felnőttek, akik a dolgozók vagy társaik által elkövetett súlyos bántalmazásról, szexuális visszaélésről vagy más abúzusról számoltak be.

Az viszont látszik, hogy az intézkedések közt egyszer sem szerepel, hogy az ombudsman feljelentést tett volna, holott több esetben súlyos bántalmazás gyanúja merült fel. Az ombudsman azt sem hozta fel, hogy súlyosan forráshiányos a gyermekvédelem, a dolgozók egy része alkalmatlan a feladatra, amit legtöbbször a felkészült munkatársak sem tudnak kompenzálni.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint ezek után négy alapvető kérdés van:

Megfelelő-e a kontroll, ha az emberi méltóságot sértő bűncselekmények felderítetlenül maradhatnak?

Mi a kontroll értelme, ha a jogsértések kiderülése után sem érzékelhető érdemi hatás az érintettek helyzetére?

Miért nem kezelik a rendszerszintű finanszírozási válságot, amely az egyik közvetlen oka a bántalmazásoknak?

Miért nem tesznek feljelentést, amikor súlyos bűncselekmények gyanúja merül fel?

A jelentés után Magyar Péter ismét Orbán Viktoron kérte számon, hogy meddig hallgat.

„Minek kell még kiderülnie, hogy vállalja a kormánya és az általa irányított hatóságok mulasztásáért és bűnrészességéért a politikai, erkölcsi és jogi felelősséget?”

Arra is választ vár, mikor szólal meg vagy mond le Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Magyar a szombati tüntetésen is követelte a kormány és az elnök távozását a gyermekvédelemben és a javítóintézetekben tapasztalható állapotok miatt.

Magyar pénteken nyilvánosságra hozott egy másik, 47 oldalas jelentést, amit 2021 óta „titkolt a kormányzat”.

Abban gyámok tapasztalatai alapján arról írnak, hogy a gyermekvédelemben élők ötödét, több mint 3300 gyereket ért valamilyen abúzus, több, mint 300 gyereket szexuálisan bántalmaztak a gondozási helyén, 77 esetben ezt felnőtt követte el.

A Belügyminisztérium erre reagálva közölte, hogy a jelentést készítő intézményt, az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére, a hatóság tapasztalatait, jelzéseit beépítik a rendszerbe.

A BM szerint a dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, szigorú bántalmazáskivizsgálási protokollt írtak elő minden intézmény részére, ami alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények. Noha a gyámok szerint a bántalmazási ügyek nagy része elhalt, a BM szerint eljárnak a hatóságok, emiatt is emelkedett „a börtönben lévő pedofilok számra 81-ről 700 fölé.” Magyar szerint a BM közleménye lebuktatta Orbán Viktort.