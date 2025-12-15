Nem tud hibázni Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, 31 milliárdos nyereséget hozott össze kilenc hónap alatt

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége idén szeptember végéig. A Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentés szerint:
A cég nyeresége pedig 1 százalékkal lett magasabb, 31 milliárd forint, írja a HVG .
A négy nagy üzletág közül az építőipar a csökkenő megrendelések ellenére is nyereséges maradt, az energetikai ág erős kilenc hónapot zárt, ahogy a turizmusnál sem panaszkodhatnak, az élelmiszeripari cégek azonban megérezték a kormány árrésstopját. Bár hivatalosan úgy fogalmaztak: a „kedvezőtlen nemzetközi és hazai folyamatok” miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami a cégcsoport szerint jelentősen nehezíti a 2025-ös gazdálkodást.