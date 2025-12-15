Nem tud hibázni Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, 31 milliárdos nyereséget hozott össze kilenc hónap alatt

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége idén szeptember végéig. A Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentés szerint:

368 milliárd forint árbevételt ért el kilenc hónap alatt,

327 milliárd forintra csökkent a működési költség, ez 22 százalékos éves megtakarítás

közel 76 milliárdos lett az EBITDA (a kamatok, adók, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtt számolt eredmény), ami 11 százalékkal magasabb az előző évinél. Ez új rekord.

A cég nyeresége pedig 1 százalékkal lett magasabb, 31 milliárd forint, írja a HVG .