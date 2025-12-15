Nem tud hibázni Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, 31 milliárdos nyereséget hozott össze kilenc hónap alatt

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége idén szeptember végéig. A Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentés szerint:

  • 368 milliárd forint árbevételt ért el kilenc hónap alatt,
  • 327 milliárd forintra csökkent a működési költség, ez 22 százalékos éves megtakarítás
  • közel 76 milliárdos lett az EBITDA (a kamatok, adók, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtt számolt eredmény), ami 11 százalékkal magasabb az előző évinél. Ez új rekord.

A cég nyeresége pedig 1 százalékkal lett magasabb, 31 milliárd forint, írja a HVG .

A négy nagy üzletág közül az építőipar a csökkenő megrendelések ellenére is nyereséges maradt, az energetikai ág erős kilenc hónapot zárt, ahogy a turizmusnál sem panaszkodhatnak, az élelmiszeripari cégek azonban megérezték a kormány árrésstopját. Bár hivatalosan úgy fogalmaztak: a „kedvezőtlen nemzetközi és hazai folyamatok” miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami a cégcsoport szerint jelentősen nehezíti a 2025-ös gazdálkodást.

