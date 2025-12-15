Putyin sem kíváncsi rá, szemészetet tanul Moszkvában a korábbi szíriai diktátor, Bassár el-Aszad

Újra szemészetet tanul Moszkvában a Szíriából elűzött korábbi diktátor, Bassár el-Aszad – írja a Guardian.

„Oroszul tanul, és felfrissíti a szemészeti tudását. Ez a szenvedélye, nyilvánvalóan nincs szüksége a pénzre. Már a szíriai háború előtt is rendszeresen praktizált Damaszkuszban”

– mondta a lapnak az Aszad család egyik barátja, aki továbbra is kapcsolatban áll velük. Egy évvel azután, hogy a rezsimjét megbuktatták, a család csendes, ugyanakkor luxuséletet él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben. Két, az ügyet ismerő forrás szerint a családnak nagy valószínűséggel Moszkva elitjének zárt lakóövezetében, Rubljovkában van háza. Itt olyan száműzött vezetők szomszédságában lehetnek, mint Viktor Janukovics volt ukrán elnök, aki 2014-ben menekült el Kijevből.

Az Aszad család anyagi helyzete továbbra is stabil. Miután a nyugati szankciók 2011-ben elvágták őket a globális pénzügyi rendszertől, vagyonuk jelentős részét Moszkvába helyezték át, ahol a nyugati hatóságok nem férhettek hozzá. A kényelmes élet ellenére a család elszigetelődött a szíriai és orosz elittől, orosz felügyelőik megakadályozzák, hogy kapcsolatba lépjenek a korábbi bizalmasaikkal.

Aszad és Putyin a Kremlben 2015. október 20-án. Fotó: Alekszej Druzsinyin/AFP

„Nagyon csendes életet élnek, alig van kapcsolatuk a külvilággal ” – mondta a család egyik barátja. Egy, a Kremlhez közel álló forrás szerint Aszad mára nagyrészt elveszítette jelentőségét Vlagyimir Putyin és az orosz politikai elit szemében is.

„Putyinnak kevés türelme van azokhoz a vezetőkhöz, akik elveszítik a hatalmukat. Aszadot már nem tekintik befolyásos szereplőnek, sőt még érdekes vacsoravendégnek sem.”

Aszad 2024. december 8-án, a hajnali órákban menekült el Damaszkuszból fiaival együtt, miközben a szíriai lázadók északról és délről közeledtek a főváros felé. Orosz katonai kíséret fogadta őket, majd a hmejmími orosz légibázisra szállították őket, ahonnan elhagyták az országot. Aszad nem figyelmeztette sem tágabb családját, sem közeli szövetségeseit a rezsim összeomlására, magukra hagyta őket.

A menekülés utáni első hónapokban Bassár alig törődött korábbi szövetségeseivel. A család Moszkvában gyűlt össze, hogy támogassa Aszmát, a brit születésű volt first ladyt, aki évek óta leukémiával küzdött, és akinek állapota akkorra kritikussá vált. Egy, Aszma egészségi állapotát ismerő forrás szerint a volt first lady kísérleti kezelés után felépült az orosz biztonsági szolgálatok felügyelete mellett.

Felesége gyógyulása után Aszad szeretné elmondani saját történetét, a lap szerint interjúkat szervezett le az orosz állami televízióval és egy népszerű amerikai jobboldali podcasterrel is, de még vár az orosz hatóságok engedélyére. Oroszország azonban láthatóan megtiltotta a nyilvános szereplést. Elbrusz Kutrasev, Oroszország iraki nagykövete egy ritka novemberi interjúban megerősítette, hogy a megbuktatott diktátor nem vehet részt semmilyen nyilvános tevékenységben. „Aszad itt élhet, de nem folytathat politikai tevékenységet. Nem szólalhat meg a médiában vagy a közéletben. Hallottak bármit tőle? Nem, mert nem engedélyezték neki – de biztonságban van és életben van” – mondta.

A gyerekek élete ezzel szemben viszonylag zavartalanul folytatódik, miközben hozzászoknak az orosz elit életformájához. A rezsim bukása óta az egyetlen alkalom, amikor az Aszad család – Bassár nélkül – együtt jelent meg nyilvánosan, Zein al-Aszad ballagása volt június 30-án. A 22 éves lány a moszkvai elit egyetemnek számító MGIMO-n szerzett diplomát nemzetközi kapcsolatokból. Két volt évfolyamtárs megerősítette, hogy a család jelen volt az eseményen, de igyekezett elkerülni a feltűnést.

Bassar el-Aszádon taposó fegyveresek Damaszkuszban, 2025 január 2-án Fotó: ANWAR AMRO/AFP

Az Aszad gyerekek gyakran utaznak az Egyesült Arab Emírségekbe is, olykor Aszmával együtt. A 2017 és 2023 közötti repülési adatok szerint az Emírségek már hatalmuk idején is kedvelt úti céljuk volt. A család eredetileg Moszkvából az Egyesült Arab Emírségekbe szeretett volna átköltözni, de a források szerint mára belátták, hogy ez egyelőre nem lehetséges, még az Emírségek is óvatos Aszad befogadásával kapcsolatban.

Az Ahmed as-Sár által vezetett, az ország észak-nyugati részéből kiinduló felkelés alig egy éve döntötte meg Bassár el-Aszad diktátor és családja évtizedes uralmát. Ahmed as-Sár azóta felkelőből az ország elnöke lett, és az Aszad diktatúra utórengései ellenére mostanra sikerült magát megkedveltetnie a nyugati világ valamennyi erőközpontjával.

Az utóbbi egy évben egymás után oldotta fel a Szíria ellen és a személyesen vele szemben bevezetett szankciókat előbb az Európai Unió, majd az Egyesült Államok. November 11-i fehér házi látogatása történelmi pillanat volt, a két ország között 2012, a szíriai polgárháború legvéresebb napjai óta szüneteltek a diplomáciai kapcsolatok, ráadásul Ahmed as-Sár beleegyezett abba, hogy az ország beszálljon Amerika oldalán az ISIS terrorszervezet elleni harcba.