Rendszám nélkül, beszívva, bespurizva és beekizve vezetett a vezetéstől eleve eltiltott sofőr

Tárkányban vasárnap este egy kisbéri járőr egy rendszám nélküli autóra lett figyelmes, ezért megállította a sofőrt. Kiderült, hogy a kocsit kivonták a forgalomból, és a sofőrt tíz hónapra eltiltották a járművezetéstől, és mivel a rendőrök kábítószer-fogyasztásra is gyanakodtak, előállították a 32 éves férfit a Kisbéri Rendőrkapitányságra, ahol a droggyorsteszt amfetamin, MDMA és THC összetevőre is pozitív lett. A rendőrök házkutatást tartottak a férfi otthonában, ahonnan előkerült egy engedély és sorszám nélküli kínai puska egy lőszerrel.

A nyomozók járművezetés az eltiltás hatálya alatt és kábítószer birtoklása vétségével, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettével gyanúsították meg, valamint szabálysértési feljelentést is tettek ellene. L. Zsolt elismerte a bűncselekményeket, de részletes beismerő vallomást nem tett. (police.hu)