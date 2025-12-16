Ruszin-Szendi Romulusz: Nem a rang teszi az embert, hanem az, hogy kihez és mihez marad hű

A Facebookon reagált Ruszin-Szendi Romulusz arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium megszüntette az önkéntes tartalékosi jogviszonyát.

A tegnap napvilágot látott döntés nem rólam szól. Arról szól, hogyan viselkedik egy rendszer akkor, amikor valaki nem hajlandó jelszavakat ismételni, nem simul bele az előírt narratívába, és nem keveri össze a honvédség ügyét a pártpolitikával

– írta bejegyzésében a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, akit 2023-ban mentettek fel beosztásából, idén pedig a Tisza Párt színeiben kezdett politizálni.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

Egy hatalom, amely egyetlen aláírással próbál eltörölni egy teljes szolgálati életutat, nem rendet teremt, hanem félelmet – folytatja bejegyzését Ruszin-Szendi, aki szerint a döntés indokai „csak a propagandában jelennek meg, amelyeknek nincs valóságalapjuk, miközben a hivatalos ügyirat indoklás nélküli. Ugyanúgy, mint a vezérkari főnöki felmentésem. A gerinctelenítő tanfolyam jól sikerült az elvtársaknak.”

A volt altábornagy így fogalmaz:

A rendfokozatomat a köztársasági elnök adta, szolgálatért és teljesítményért. Nem politikai kegyből. Nem hallgatásért. Nem feltétlen engedelmességért. Papírokon lehet vonalakat húzni, de a valóságot nem lehet rendeletekkel felülírni. A bajtársaim szemében, és mindazok szemében, akik tudják, mit jelent esküt tenni, akkor is az maradok, aki voltam. Nem a rang teszi az embert, hanem az, hogy kihez és mihez marad hű. A honvédség nem propagandaeszköz. A lojalitás nem egyenlő a hallgatással. A fegyelem nem azonos a megfélemlítéssel. Ahol a szakmai gondolkodást büntetik, ott nem erő épül, hanem gyengeség. Ahol a kritikai gondolkodást árulásnak bélyegzik, ott nem biztonság születik, hanem félelem. Ahol a vezetés lojalitást vár érvek helyett, ott a hatalom már nem szolgál, hanem uralkodik

– írja bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz.