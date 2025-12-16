Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve

Megdöbbentően erős kijelentéseket tett saját főnökéről és a Trump-kormányzat kulcsembereiről Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke. Wiles ezeket a megjegyzéseket rendkívül őszinte hangvételű interjúk sorozatában tette az elmúlt egy évben Chris Whipple-nek, amelyeket a Vanity Fair kedden közölt.

Ezekben megerősítette, hogy Trump büntetőeljárásokat használ fel a személyes ellenfelei elleni megtorlásra, és ezek az eljárások részben a elnök bosszúvágyából fakadnak. Azt is elismerte továbbá, hogy az elnök nem mondott igazat, amikor azzal vádolta Bill Clinton volt elnököt, hogy járt a szexuális ragadozó Jeffrey Epstein magánszigetén.

Fotó: TOM BRENNER/AFP

Még néhány pikánsabb részlet:

Trumpnak „egy alkoholistára jellemző személyisége van”.

JD Vance alelnök „egy évtizede összeesküvés-elméletek híve”, és az, hogy Trump bírálójából szövetségesévé vált, nem elvi alapon történt, hanem „inkább politikai megfontolásból”, mivel szenátornak jelöltette magát.

Elon Musk nyíltan ketamint használ, és „egy nagyon-nagyon furcsa figura”, akinek lépései nem mindig voltak „racionálisak”, és ezek „megdöbbentették” őt.

Pam Bondi igazságügyi miniszter pedig „teljesen elrontotta” az Epstein-ügy iratainak kezelését.

Wiles továbbá azt mondta, hogy kérte Trumpot, ne kegyelmezzen meg a 2021. január 6-i legerőszakosabb zavargások résztvevőinek, amit ő mégis megtett. Arra is hiába próbálta rávenni, hogy halassza el a jelentős vámok bevezetését, mert tanácsadói között komoly nézeteltérés volt. Azt is mondta, hogy a kormánynak szigorúbban kell vizsgálnia a kitoloncolásokat, hogy elkerülje a hibákat. De nem panaszkodott amiatt, hogy felülbírálták, és többször is „egyetértett” a végső döntésekkel.

Wilest visszafogott floridai politikai stratégaként írja le az amerikai média, aki tavaly Trump győztes kampányát irányította, ebben a ciklusban pedig az elnök legfontosabb segítője lett. Érdemének tartják, hogy fegyelmezettebb működést vitt a Fehér Házba, mint Trump kaotikus első elnöksége idején, és küldetésének tartja az elnök kívánságainak elősegítését, még akkor is, ha időnként úgy érzi, Trump túl messzire megy.

Azt mondja, hogy Trump melletti munkaképességét annak tulajdonítja, hogy alkoholista apa mellett nőtt fel: „A jól funkcionáló alkoholistáknak, vagy általában az alkoholistáknak a személyisége felnagyítódik, amikor isznak” – mondta.

Bár Trump nem iszik, Wiles szerint „egy alkoholistára jellemző személyisége van”, és azzal a szemlélettel működik, hogy „nincs olyan, amit ne tudna megtenni. Semmi, nulla, semmi.”

Wiles továbbá egy külön monitort tart az irodájában, amelyen élőben futnak Trump közösségimédia-bejegyzései – ez is mutatja, mennyire az elnök nyilvános megszólalásai körül forog az elnöki stáb munkája.

Wiles ugyanakkor tagadta, hogy Trump a hadsereget használná a félidős választások befolyásolására, és kizárta, hogy 2028-ban újraindulna. Az alkotmányellenes harmadik ciklus lehetőségére tett megjegyzései szerinte „száz százalékban” arról szólnak, hogy „megőrjítse az embereket”. (via New York Times)