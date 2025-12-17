A HIMARS-bizniszbe is benyomják a 4iG-t

A Lockheed Martinnal kötött előzetes védelmi ipari együttműködési megállapodást a Jászai Gellért vezette 4iG. A bejelentett kooperáció a nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerek, így a HIMARS integrációjához szükséges ipari háttér kialakításáról szól.

A Portfolio beszámolója szerint a 4iG a HIMARS magyarországi integrációjában és a kapcsolódó fejlesztési és gyártási feladatokban vehet részt, konkrétan a katonai teherautókra való telepítést említik. „A két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra” - írják.

„A megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között”

- mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT (ez a cég a 4iG hadiipari lába) vezérigazgatója.

Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

Az amerikai Himars magyar beszerzéséről Orbán Viktor novemberi washingtoni Trump-találkozóján született döntés. A Lockheed Martin által gyártott, könnyű, teherautóra szerelt többindítós rakétarendszerrel - a használt rakétától függően - 30 és 300 kilométer közt lehet csapást mérni. A magyar Honvédség nagyságrendileg 20-24 tüzérségi eszközt és száz rakétát akar beszerezni.

Ezzel az elmúlt években prioritást élvező német-török-izraeli forrású védelmi beszerzések után erősítik az amerikai hadiipari kapcsolatokat, amibe alsóbb szinten a kormányzati megrendelésekkel felhizlalt 4iG-t is szeretnék bevonni. A Jászai Gellért vezette nagyvállalat a múlt héten éppen egy izraeli dróngyártóval írt alá megállapodást stratégiai partnerségről, de Jászait Orbánék elvitték Mar-A-Lagóba is, ahol összehozták Elon Muskkal is. A kezdetben távközléssel foglalkozó 4iG az elmúlt években hadiipari érdekeltségeket is szerzett, a magyar állam pedig a nyáron fontos hadiipari cégeket adott át nekik.

