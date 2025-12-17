Előkerült egy felvétel arról, ahogy egy földön fekvő fiút fojtogatnak a fóti gyermekotthonban

Molnár Áron színész szerdán közzétett egy videót, amiről azt állítja, hogy azon a fóti Károlyi István Gyermekközpont egyik felügyelője fojtogat egy földön fekvő, 15-16 éves, fogyatékossággal élő fiút. Molnár szerint a felvétel tavaly készülhetett. Aszínész lemondásra szólította fel a kormányt.

A fóti kastély, ahol a gyermekotthon május 31-ig működik. Fotó: Kovács Ádám / Wikipedia

A Telex idén januárban írt arról, hogy gyermekbántalmazás gyanúja miatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még 2024 szeptemberének végén felfüggesztette a fóti Károlyi István Gyermekközpont igazgatóját, Páger Pál Attilát. A lap úgy értesült, hogy az igazgató egy autista kisfiút bántalmazhatott. Csakhogy 2024 novemberére újra Páger Pál Attila vezette az intézményt. Molnár azt mondta, hogy a mostani videón látható felügyelő Páger Pál Attila munkatársa volt. Amikor a bántalmazást jelentették az igazgatónak, semmi sem történt.

A videóról szerdán Magyar Péter azt írta: „Egy fogyatékossággal élő, földön fekvő gyermeket fojtogat egy iráni származású, katonai végzettségű nevelő a Fóti Gyermekotthonban egy hozzám eljutott 2024-es videófelvételen.” Az eset következményeit a miniszterelnökön kérte számon.

