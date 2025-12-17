Orbán Viktor a Benes-dekrétumos szlovákiai fejleményekről: Tisztázni kell, hogy miről is szól az új törvény

Napok teltek el, de megszólalt Orbán Viktor a Beneš-dekrétumok ügyében, írja a Magyar Hang. A lap cikke szerint a magyar miniszterelnök az ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: tisztázni kell, hogy miről is szól az új törvény.

Mint arról az elmúlt napokban többször szó volt, a Fico-kormány kezdeményezésére a felvidéki magyarokat is érzékenyen érintő jogszabály-módosítást terjesztettek be a Benes-dekrétumok „tagadásáról”. Egy salátatörvénybe bújtatva nyújtották be a szlovák parlamenthez a büntető törvénykönyv módosítását: hat hónapos szabadságvesztéssel torolhatnák meg a dekrétumok úgymond megkérdőjelezését.

A második világháború után az Edvard Benes államfő által kibocsátott alkotmányrendelet kimondta a Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét, ez tette lehetővé a vagyonuk, földjeik elkobzását, az állampolgárságuk elvételét.

Tüntetés a Benes-dekrétumok büntethetősége ellen Pozsonyban, 2025. december 16-án Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A dekrétumok ügye a földelkobzások kapcsán került a szlovák politika középpontjába most. Ezekben az ügyekben a Szlovák Földalap és az Erdőgazdálkodási Vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.

Kedden nagyjából ötezren tüntettek Pozsonyban a kormányhivatal előtt az ellenzék felhívására a salátatörvény ellen.