13 évre ítéltek az oroszok egy brit férfit, mert az ukrán seregben harcolt

13 évre ítéltek egy brit férfit, aki az ukrán seregben az oroszok szerint fizetett zsoldosként harcolt. Egy szigorúan őrzött fegyenctelepen tarjták majd fogva, közölték csütörtökön az orosz ügyészek.

Az elítélt brit állampolgárt az orosz főügyészség a 30 éves Hayden Daviesként nevezte meg. Közlésük szerint egy, az Oroszország által ellenőrzött Donyeck megyei területen működő bíróság ítélkezett az ügyében. Donyeck egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyet Moszkva 2022-ben saját területeként annektált.

Az ügyészség egy videót is közzétett, amelyen Davist kihallgatják: a felvételen rácsok mögött áll, fekete kabátot visel, a feje le van borotválva. A videón azt mondja, hogy azért utazott Ukrajnába, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Légióhoz, amely havi 400–500 dollárt fizetett neki.

Az Ukrajna Védelméért létrehozott Nemzetközi Légió az ukrán hadsereg egyik alakulata, amely külföldi önkéntesekből áll. Arra a kérdésre, hogy bűnösnek vallotta-e magát az ellene felhozott vádban, Davies annyit mond: „igen”, és bólint.

Nem egyértelmű, hogy Davies kényszer hatása alatt nyilatkozott-e, és a brit külügyminisztérium részéről sem érkezett azonnali reakció.

London februárban azt közölte, hogy Davies nem zsoldos, hanem hadifogoly, akit a genfi egyezmények értelmében védelem illet meg.

Az orosz ügyészek csütörtökön közölték, hogy Davies 2024 augusztusában érkezett Nyugat-Ukrajnába, szerződést kötött az Ukrajna Védelméért létrehozott Nemzetközi Légióval, katonai kiképzésen vett részt, majd Donyeck térségében harcolt az orosz hadsereg ellen.

Közlésük szerint Davist 2024 telén fogták el az orosz erők, amikor egy amerikai gyártmányú gépkarabély és lőszer volt nála.

Brit sajtóértesülések szerint Davies korábban a brit hadseregben szolgált, nős, és eredetileg Southamptonból származik.

Egy orosz bíróság márciusban egy másik brit férfit, James Scott Rhys Andersont is 19 év börtönre ítélte, miután bűnösnek találta abban, hogy Ukrajna oldalán harcolt a nyugat-oroszországi Kurszk térségében. (Reuters)