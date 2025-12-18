Csúszásban vannak és költségcsökkentés áldozatai a stadionok, amelyeket Szaúd-Arábia építene a 2034-es világbajnokságra

Szaúd-Arábia 2034-es világbajnokságra tervezett stadionjainak építése késik, mert a királyság állami vagyonalapja, a Közberuházási Alap (PIF) csökkenteni szeretné a költségeket. A The Guardian értesülései szerint több, a stadionépítést elnyert céget is felkértek a tervek újbóli benyújtására, mert túl drágának ítélték a terveket. Emellett a lap úgy tudja, a vállalkozóknak azt mondták, hogy az építkezés nem kezdődik el időben.

Az építőiparban széles körben elterjedt találgatások vannak arról, hogy Szaúd-Arábia csökkentheti a világbajnokságon használandó stadionok számát a FIFA által tavaly decemberben jóváhagyott pályázatában szereplő 15-ről. A 2022-es katari világbajnokság nyolc stadionnal működött, bár a jövő évi, 48 csapatra bővülő amerikai, mexikói és kanadai tornán 16 helyszín lesz.

A Rijádba tervezett Roshn stadion látványterve Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

Szaúd-Arábia négy város – Rijád, Dzsidda, Al-Hobár és Abha – és a Neom Stadion köré épülő terveket mutatott be. Három helyszín építése már elkezdődött, de iparági források a Guardiannek elmondták, hogy számos stadion építése késésben van. Több építészeti céget is felkértek, hogy nyújtsanak be új pályázatokat vagy csökkentsék a költségeket, mivel a PIF az alacsony olajárak miatt visszafogja a kiadásait.

Úgy tudni, hogy az egyik céget értesítették arról is, hogy elveszítheti a stadionszerződését, ha nem ér el jelentős költségmegtakarítást.

Egy szaúdi forrás megerősítette, hogy bár a sportra fordított kiadások prioritást élveznek, valószínűleg még így is érinteni fognak néhány világbajnoki projektet. A PIF a Newcastle United és négy szaúdi profi ligás klub többségi tulajdonosa is.

A lap kereste a Szaúd-arábiai Labdarúgó Szövetséget, de válasz egyelőre még nem érkezett.