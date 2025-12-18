Eljárást indított az NMHH a TV2-vel szemben, mert nyereményjátékot indítottak halálos buszbalesetek kapcsán

Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést a TV2, amiért szavazással egybekötött nyereményjátékot indított halálos áldozatokkal járó busztragédiák kapcsán, olvasható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának közleményében.

A közlemény szerint megsérthette az emberi méltóságot a TV2 a 2025. július 13-án 18 óra 47 perctől közreadott Naplóval és annak 2025. július 12-én 16 óra 19 perctől sugárzott műsorelőzetesével, melyekben halálos áldozatokkal járó busztragédiákat feldolgozó riporthoz kapcsolt szavazással egybekötött nyereményjátékot adtak közre.

A riportban Rémálom a buszon! címmel számoltak be arról, hogy Kunszentmártonnál felborult a busz egy táncsoporttal, ami miatt az egyik lány a karját is elveszítette. A riport végén pedig összegyűjtötték azokat a magyarországi buszbaleseteket, amelyek halálos áldozatokat szedtek.

Ezután következett a nyereményjáték, ahol a válaszadóknak azt a kérdést kellett megválaszolniuk, hogy:

„Ön szerint minden buszbalesetért a sofőr a hibás? ”

A Médiatanács eljárást indított a TV2 Zrt.-vel szemben.