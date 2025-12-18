Legeket tudott nyerni, 180-nak is örülhetett, de kiesett a darts világbajnokságról Kovács Patrik

17 év után játszott magyar játékos a PDC darts világbajnokságon. A 29 éves Kovács Patrik a csütörtöki program első párjában játszott, ellenfele a rutinos, a világranglistán jelenleg 42. helyen angol Callan Rydz volt.

Az első szettben Kovács a második leget elvitte, de Rydz behúzta simán a játszmát. A másodikban Kovács dobott 180-at is, brékelt egy leget. Közel állt ahhoz, hogy nyerjen egy újabbat, de a dupla 8-as kiszállónál kevéssel célt tévesztett. Ezt a szettet is elvitte Rydz.

A harmadik játszma első legjét megnyerte Kovács, de Rydz egyenlített, aztán már vitte az összes leget, és ezzel a meccset is.

Callan Rydz- Kovács Patrik 3-0 (3-1, 3-1, 3-1)