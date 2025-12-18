Nyilvánosságra hozták Rob Reiner és felesége haláláról a halottkémi jelentést

Rob és Michele Reiner „többszörös, éles eszközzel okozott sérülések” következtében halt meg, állapította meg a Los Angeles megyei halottkém frissen nyilvánosságra hozott iratokban.
A házaspár fiát, Nick Reinert már megvádolták azzal, hogy halálra késelte a szüleit.
A halottkém jelentése szerint a világhírű filmrendező és felesége vasárnap, december 14-én halt meg, azon a napon, amikor később a holttestüket megtalálták, és a hatóságokat a pár Los Angeles-i otthonához riasztották. A rendőrség közlése szerint a holttesteket a hálószobában találták meg. Források szerint lányuk, Romy találta meg a szüleit.
Szerdán szólalt meg először a házaspár két másik gyereke, Jake és Romy Reiner. Egy közleményben azt írták, hogy a „szörnyű és pusztító veszteség” után „elképzelhetetlen fájdalmat” élnek át. A testvérük ellen felhozott vádakat közvetlenül nem kommentálták.
A 32 éves Nick Reiner szerdán jelent meg először bíróság előtt, ahol lemondott arról a jogáról, hogy nyilatkozzon a kétrendbeli, előre kitervelten elkövetett emberölés vádjában. A szerdán, Los Angeles belvárosában tartott meghallgatáson az ügyészek és Reiner védői megállapodtak abban, hogy január 7-ig elhalasztják a vádemelési tárgyalást, amikor ismét lehetősége lesz nyilatkozni a vádról.
Amikor Reiner megjelent a bíróság előtt, mindössze annyit mondott: „igen, bírónő”, miután Theresa McGonigle bíró megkérdezte tőle, érti-e, hogy joga van a gyorsított eljáráshoz.
A bíró korábban arra utasította az összegyűlt sajtót, hogy ne készítsenek felvételeket a vádlottról, aki öngyilkosság-megelőzési célú börtönruhát viselt. Újságírói beszámolók szerint a férfi arckifejezése üres volt, karjai fedetlenek, és bilincs volt rajtuk.
Eredetileg kedden kellett volna bíróság elé állnia, ügyvédje és az ügyészek orvosilag nem nyilvánították alkalmasnak a megjelenésre. A január 7-i következő meghallgatásig Reiner őrizetben marad a Los Angeles-i Twin Towers Büntetés-végrehajtási Intézetben.
Rob Reiner az egyik legkevésbé elismert nagy rendezője volt a 80-as és a 90-es évek Hollywoodjának, több ikonikus filmet is rendezett, többek között az Állj mellém!, a Harry és Sally, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy című filmet is. Újabb filmjei közül 2007-es A bakancslista az ismertebb. 1989-ben vette feleségül Michele Reinert, aki színésznőként és fotográfusként is dolgozott. (CNN, BBC)
