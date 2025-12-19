24.hu: T. Danny megtagadta a vallomástételt a kábítószer-birtoklási ügyében

Megtagadta a vallomástételt gyanúsítotti kihallgatása során a kábítószer-birtoklási ügyében T. Danny. A 24.hu értesülései szerint a rapper azt mondta, jelenleg nem kíván vallomást tenni, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

A 24.hu azt írja, a 27 éves Telegdy Dániel és barátnője egy sima közúti igazoltatás során tűnt fel a rendőröknek. A hatóságok korábban azt közölték, hogy szeptember 27-én reggel igazoltattak egy autóst a XII. kerületben, akivel szemben a kábítószer gyorsteszt kokain fogyasztását mutatta ki, illetve alkoholos befolyásoltság alatt állt.

T. Danny Fotó: Kristóf Balázs/444

A Blikk szerint a rapper akkoriban többször járt a Pest megyei Maglódon, hogy drogokat vegyen, amiből ő és a környezetéből mások is fogyasztottak. T. Danny drogügyének nyilvánosságra kerülését november elsején Horváth László drogbiztos azzal kommentálta a történteket, hogy „az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”.

A 24.hu most azt írja, a rapper autójából kisebb mennyiségű kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát is lefoglaltak. Értesüléseik szerint fehér porral szennyezett tasakról és szívószálakról is szó volt az énekessel közölt gyanúsításban.

A büntetőeljárást, az érintettek szabadlábon hagyása mellett, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja.