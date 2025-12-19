A nyílt utcán végezték ki a másik Barcelona válogatott focistáját és a barátnőjét, az anyja túlélte

Mario Pineida

Fényes nappal, a nyílt utcán lőtte agyon két felfegyverzett motoros Ecuador legnagyobb városában, Guayaquilban Mario Pineida válogatott focistát és a barátnőjét. A sportoló anyját is fejlövés érte, de szerencséjére csak felszínesen, így őt már el is engedték a kórházból. A rendőrség szerint nem utcai rablótámadás, hanem célzott likvidálás történt.

Ecuadorban az utóbbi években félelmetesen elszabadult az utcai erőszak: az elmúlt 5 évben 429 százalékkal nőtt a gyilkosságok száma. Csak tavaly óta 40 százalékkal.

Rendőrök a gyilkosság helyszínén Fotó: MARCOS PIN/AFP

A 33 éves hátvéd a helyi Barcelona SC focistája volt, a csapattal kétszeres bajnok és kétszeres elődöntős a Libertadores kupában, korábban pedig volt a brazil Fluminense légiósa is. 9-szer játszott az ecuadori válogatottban.

A Barcelona SC-nek a neve és a címere ellenére semmi köze a katalán FC Barcelonához. Egy barcelonai születésű migráns alapította 1925-ben, innen a név és a címer, de amúgy sárga-feketében játszanak. Ők az ecuadori rekordbajnokok 16 címmel.