Már száz felett jár Trump venezuelai hadjáratának halálos áldozatainak száma

Öt feltételezett kábítószer-kereskedőt lőtt ki az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon, így a Donald Trump által az ország ellen indított kampány halálos áldozatainak száma átlépte a százat – írta a Guardian. Az amerikai haditengerészet szeptember óta hajt végre ilyen jellegű támadásokat, miközben egyre nagyobb létszámban van jelen a térségben.

Fotó: DOUG MILLS/AFP

Trump a héten odáig fokozta a dél-amerikai ország vezetése ellen indított hadjáratát, hogy külföldi terrorszervezetnek minősítette Nicolás Maduro kormányát, és teljes olajblokádot vetett ki az olajexportra nagyban támaszkodó országra. A műveleteket a drogok elleni háborúval indokló amerikai elnök Maduro lemondását várja.

„Addig akar hajókat robbantani, amíg Maduro meg nem adja magát. Nálam sokkal okosabb emberek szerint ez meg is fog történni” – mondta a helyzetről Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent, erős kijelentéseket tartalmazó interjújában. A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.