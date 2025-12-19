Már száz felett jár Trump venezuelai hadjáratának halálos áldozatainak száma

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Öt feltételezett kábítószer-kereskedőt lőtt ki az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon, így a Donald Trump által az ország ellen indított kampány halálos áldozatainak száma átlépte a százat – írta a Guardian. Az amerikai haditengerészet szeptember óta hajt végre ilyen jellegű támadásokat, miközben egyre nagyobb létszámban van jelen a térségben.

Fotó: DOUG MILLS/AFP

Trump a héten odáig fokozta a dél-amerikai ország vezetése ellen indított hadjáratát, hogy külföldi terrorszervezetnek minősítette Nicolás Maduro kormányát, és teljes olajblokádot vetett ki az olajexportra nagyban támaszkodó országra. A műveleteket a drogok elleni háborúval indokló amerikai elnök Maduro lemondását várja.

„Addig akar hajókat robbantani, amíg Maduro meg nem adja magát. Nálam sokkal okosabb emberek szerint ez meg is fog történni” – mondta a helyzetről Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent, erős kijelentéseket tartalmazó interjújában. A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

külföld drogkereskedelem csendes-óceán Egyesült Államok susie wiles kábítószer-kereskedelem Donald Trump venezuela Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Teljes olajblokád Venezuela ellen, Trump külföldi terrorszervezetnek minősítette az egész Maduro-kormányt

Minden tankert lefoglalhatnak, Venezuela az ENSZ-hez fordul és állami kalózkodásról beszél.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump ultimátumot adott Madurónak: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát

Egyelőre nem lép le.

Gazda Albert
külföld

Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja

Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.

Bede Márton
külföld