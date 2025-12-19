Pezsgő, kaviár, kurvák - énekelte Curtis 14-15 éves focista gyerekekkel a színpadon a Puskás Akadémia karácsonyi ünnepségén

Miközben a Fidesz újkori történetének egyik legkomolyabb válságát éli a gyermekvédelmi ügy miatt, az Orbán Viktor által alapított Puskás Akadémia felnőtt és gyerek focistáinak karácsonyi ünnepségén Curtis fiatal focistákkal együtt énekelte a színpadon a Pezsgő, kaviár, kurvák című számának refrénjét, több videó tanúsága szerint.

Ahhoz képest, hogy Horváth „Laci” László drogügyi kormánybiztos dalszövegek alapján támad be és fenyeget zenészeket a nyilvánosság előtt, ez a szám eleve azzal kezdődik, hogy

„Tudom csak én szívtam kólát itthon

Nyugalom van a gyerekeknek tartom a titkot.”

Curtis, a szám szerzője és előadója a Fidesz és Orbán Viktor rendezvényeinek rendszeres fellépője, Radics Gigivel párban énekelt a legutóbbi békemeneten és a Digitális Polgári Körök mohácsi rendezvényén is. De nem ezt a számát.

Először a Redditen láttuk azt a videót, ami azt mutatja, ahogy Curtis és több felcsúti rajongója a karácsonyi ünnepség színpadán énekli együtt a refrént, miszerint

„Pezsgők, kaviár, kurvák

Nem elég egy nő mindegyiket szúrnám”

Ugyanez a jelenet más szögből látható két olyan focista Insta-sztorijában is, akik az MLSZ adatbázisa szerint a Puskás Akadémia játékosai és 14, illetve 15 évesek. Az eseményről megosztott képek alapján azon az első csapat játékosai is részt vettek, de voltak ott akadémisták is, akik lelkesen fotózkodtak az NB1-es csapat tagjaival. Az egyik videó készítője csoportképet is posztolt, ezen látszik a sportcsarnok kijelzője a Puskás Akadémia karácsonyi jókívánságaival:



