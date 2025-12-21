Dzsudzsák elpasszolta magát, félpályás gól lett belőle

Ilyen ez az NB I., itt senki sem mehet biztosra. A Debrecen a múlt héten még a bajnok FTC otthonában nyert, most odahaza kapott ki 1-0-ra az újonc, bár igen jól szereplő Kisvárdától.

Nem is akármilyen góllal.

Az 55. percben Dzudzsák Balázs a félpályánál az ellenfelébe, Jasmin Mešanovićba lőtte a labdát, akiről Toniszlav Jordanov elé pattant a labda, aki két igazítás után még éppen a saját térfeléről az ellenfél kapujába emelte a labdát. Varga, a debreceniek kint álló kapusa bár nagyon igyekezett, beleérni sem tudott a lövésbe.

A 27 éves Jordanov a nyáron érkezett Kisvárdára, korábban kizárólag bolgár klubcsapatokban, valamint a bolgár korosztályos válogatottakban szerepelt. A csatárnak ez volt a harmadik kisvárdai gólja.

Az NB I. utolsó idei fordulója után meglepetésre a Győr vezeti a bajnokságot 35 ponttal a 34 pontos FTC, a 33 pontos Paks és a 31 pontos Debrecen előtt. Folytatás január 24-én rögtön az FTC-Győr rangadóval.