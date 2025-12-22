Putyin sajnálja, hogy egy 15 éves rasszista iskolás meggyilkolt egy 10 éves tádzsik kisfiút Moszkva mellett

Múlt kedden egy Moszkva környéki iskolában egy kilencedikes késsel támadta meg a diákokat, miközben a nemzetiségükről kérdezgette őket – írta meg a Meduza. Egy biztonsági őrt megsebesített, a tádzsik nemzetiségű Kobiljon Alijevet pedig megölte, a kisfiú tízéves volt. A gyilkossággal vádolt 15 évest a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét fejezte ki a gyilkosság miatt Emomali Rahmon tádzsik elnöknek. „A gyermekek ellen elkövetett terrorcselekmények különösen aljasak” – mondta Putyin, és szigorú büntetést ígért. „Kérem, adja át őszinte részvétemet az elhunyt fiú családjának” – tette hozzá.