Unokázós csalót fogtak a rendőrök Tiszaújvárosban

Több vármegye rendőreinek összehangolt munkája eredményeként elfogtak egy 43 éves unokázós csalással szerzett pénzt szállító futárt Tiszaújvárosban, aki az éppen kicsalt pénzt vitte el az idős áldozatoktól – írja a police.hu.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Egy 89 éves nádudvari nő tett bejelentést december 18-án arról, hogy ismeretlenek hívták fel, és azt mondták neki, hogy a fia rendőrségi ügybe keveredett. Nem sokkal később ismét telefonáltak, ekkor az egyik csaló a nyugdíjas fiának adta ki magát, és megbeszélték, hogy a nő készítse elő a megtakarított pénzét. Az asszony újságpapírba csomagolt 1,6 millió forintot, majd egy szatyorban a háza előtti kerítésre akasztotta.

Miután a futár elvitte a pénzt, a bejelentés alapján a hajdúszoboszlói rendőrök azonosították a tettes autóját. Kiderült, hogy ugyanezt a járművet használták pár nappal korábban Békéscsabán is, amikor hasonló módszerrel csaltak ki 2 millió forintot egy másik idős nőtől. A rendőrök végül a korábban begyűjtött információk alapján akciót szerveztek. Utcáról utcára jártak, és minden gyanús járművet megvizsgáltak, amíg a helyi rendőrkapitány egy parkolóban kiszúrta a futár autóját, és intézkedett a sofőrrel szemben.

A borsodi rendőrök elfogták a 43 éves orosházi férfit, majd átadták a hajdúszoboszlói bűnügyeseknek. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntett miatt. A férfi elmondta, hogy aznap még két helyre ment volna pénzt felvenni társai utasításai alapján.

Hasonló módszerekkel próbáltak meg pár napja egy 85 éves bajor nyugdíjast is kirabolni, ő azonban immár másodjára csalta csapdába a telefonos csalókat.