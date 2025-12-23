A szlovák elnök aláírta a magyarok véleményszabadságát korlátozó törvényt

Pellegrini és Fico Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Peter Pellegrini szlovák elnök aláírta a Btk-módosítást, így hatályba lép többek között a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének bűncselekménnyé válása is – írja a Napunk.

Ennek a magyar belpolitikában is lehetnek következményei, mert a határon túliak szimpátiájára hajtó Orbán-kormány nem bírálta nyíltan a lépést.

A törvény értelmében hat hónapos szabadságvesztéssel torolhatják meg a dekrétumok megkérdőjelezését. Itt a felvidéki magyarság egyik legnagyobb traumájával játszanak: a második világháború után az Edvard Beneš államfő által kibocsátott alkotmányrendelet kimondta a Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét, ez tette lehetővé a vagyonuk, földjeik elkobzását, az állampolgárságuk elvételét.

Most a dekrétumok ügye a földelkobzások kapcsán került a szlovák politika középpontjába. Ezekben az ügyekben a Szlovák Földalap és az Erdőgazdálkodási Vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.

Tüntetés a Benes-dekrétumokról való beszéd büntethetősége ellen Pozsonyban, 2025. december 16-án

Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A magyar kormány egyik legfontosabb szövetsége, Robert Fico által vezetett kormány elsősorban nem a magyar kisebbségre, hanem a fenti eljárást kritizáló liberális ellenzékre akart lőni ezzel a nyilvánvalóan jogkorlátozó törvénnyel, de az a legnagyobb riadalmat, érthető módon, a magyarok között keltette.

Keményen bírálta a tervezetet a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség, egyebek mellett a napokban tartott, „Ártatlanság menete” elnevezésű megmozduláson. Gubík László elnök a törvénymódosítást az év méltatlan lezárásának nevezte, és úgy fogalmazott:

ha értik is, hogy a hatalom a kavicsaival nem elsősorban a felvidéki magyarok otthonainak ablakát akarta betörni, végül mégis ez sikerült.

Gyakorlatilag polgári engedetlenséget hirdetett, amikor azt mondta: a tudomány és a jog eszközeivel fognak rámutatni a törvény abszurditására, és az első ilyen lépésként január 22-én, a magyar kultúra napján A börtön ablakában? címmel tudományos konferenciát szerveznek, ahol a szólásszabadság, a magántulajdon védelme és a jogbiztonság lesz a fő téma. Alighanem a dekrétumok megkérdőjelezése sem lesz elkerülhető.

2023: Forró Krisztián, akkor még a Szövetség párt elnöke beszél Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Kövér László mellett Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Miután Peter Pellegrini aláírta a Btk. módosítását, beadta lemondását Forró Krisztián, az államfő nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója, a felvidéki magyar párt korábbi elnöke. Azt mondta az MTI szerint, hogy az államfő mai döntése után nem is tehetett mást, mivel a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha összhangban áll az elveivel.

Pellegrini a Beneš-dekrétumokról azt mondta: komoly témáról van szó, amelyet egy ellenzéki párt nyitott meg, feszültséget szítva az országban élő szlovákok és magyarok között. Úgy vélekedett: a módosítás nem érinti az állampolgároknak azt a jogát, hogy bírósági úton védekezzenek vagyonelkobzási ügyekben, de el kell utasítani, hogy bárki „társadalmi feszültséget szítson a szószékeken” Szlovákiát és Csehországot is érintő történelmi események megkérdőjelezésével.

A magyar kormány most nem olyan harcias

A magyar kormány, amely eddig nemhogy nem ítélte el a „Lex Beneš”-t, de jóformán meg sem szólalt vele kapcsolatban – írja a felvidéki Napunk, és felidézte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter biztosította a felvidéki magyarságot, hogy számíthat a magyar kormányra, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szintén, Orbán Viktor szerint tisztázni kell, hogy miről is szól az új törvény.

De hogy ez elfoghatatlan, hogy ez ellen mi tiltakozunk, azt nem mondta senki.

Andrej Babis cseh miniszterelnök, Orbán Viktor és Robert Fico tárgyalása az EU-csúcson Forrás: Orbán Balázs/X

Orbán Viktornak szüksége van az oroszbarát politikájához Fico támogatására, de ezzel nagy támadási felületet biztosít, hiszen a saját táborában identitásképző erő a határon túli magyarok támogatása.

Esemény után, vagyis már az államfői szignót követően szólalt meg Németh Zsolt, a fideszes képviselő, akinek az a profilja, hogy úgymond nyugatos, européer különvéleménye legyen párton belül, miközben nem alakítja a magyar külpolitikát. Ő azt posztolta:

„Magyarország kiáll a felvidéki magyarok jogfosztása ellen. Elfogadhatatlan Szlovákia magatartása! Szlovákia elnöke aláírta a Lex Benest! A törvény fél év börtönnel bünteti a dekrétumok megkérdőjelezését! Azt állítja a szlovák állam, hogy nincsenek hatályban a jogfosztó rendeletek. Mégis magyarok földjeit kobozza el a szlovák állam a Benes-dekrétumokra hivatkozva! Ez magyarellenes diszkrimináció. Kiállunk a Magyar Szövetség és az emberi jogok mellett!”

A Napunk szerkesztője, Sánt Szilárd pedig így összegzett: „Az elfogadott lex Beneš elbukhat az alkotmányossági normakontrollon. Ettől függetlenül mára a kétkedők számára is egyértelmű lett: Robert Fico, Peter Pellegrini és társaik simán feláldozzák a szlovákiai magyarokat, ha politikai érdekeik úgy kívánják. Ezek után senki sem maradhat csendben. A börtönnel való fenyegetés nem lehet szájtapasz. A szólásszabadság alapvető emberi jog. Éljünk vele.”