Felmondott a NER kezébe került Blikk főszerkesztő-helyettese

„18 év után - melyből 13 évet főszerkesztő-helyettesként tölthettem, köszönet és hála érte - távozom a Blikktől. Azért döntöttem így, mert szerintem vannak olyan idők és olyan helyzetek, amikor ez a helyes döntés” - írta az oldalán Tibay Gábor, a lap főszerkesztő-helyettese.
A bulvárlapot kiadó Ringier médiavállalat haza leánycégét október végén vette meg a Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia, ami az Index kiadóvállalataként is ismert. Azóta a főszerkesztő is távozott. Azóta a a Blikk oldalán szinte csak elvétve lehet politikai híreket találni.
Öt hónappal a választás előtt a Mészáros Lőrinc pénzelte Indamedia felvásárolta a svájci tulajdonban állt Ringier portfólióját. Vaszily Miklós keze alatt gigantikus médiapiaci konszern épül.
Nagy Iván Zsolt mellett Szigeti Péternek, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjének a munkája is véget ért.