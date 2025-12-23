Felmondott a NER kezébe került Blikk főszerkesztő-helyettese

„18 év után - melyből 13 évet főszerkesztő-helyettesként tölthettem, köszönet és hála érte - távozom a Blikktől. Azért döntöttem így, mert szerintem vannak olyan idők és olyan helyzetek, amikor ez a helyes döntés” - írta az oldalán Tibay Gábor, a lap főszerkesztő-helyettese.

A bulvárlapot kiadó Ringier médiavállalat haza leánycégét október végén vette meg a Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia, ami az Index kiadóvállalataként is ismert. Azóta a főszerkesztő is távozott. Azóta a a Blikk oldalán szinte csak elvétve lehet politikai híreket találni.