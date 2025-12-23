Harcsa az úton már túl van a dolgon, és nélküle száll az idő

Termetes harcsát fotóztam hétfőn kora délután Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésében.

A zebra, azaz a bicikliút torkolatában hevert. Nem élt. Hogy mi okozta a halálát, és hogy miért maradt ott apátlan-anyátlan árván, ebek harmincadjára, ki tudja. Talán megpróbált átmenni a piroson, és így járt:

Később nagyjából meg is feledkeztem róla a rohanásban, ám kiderült, hogy halálában is lett utóélete. Talán elő is, hiszen exkollégánk még pihenés közben kapta le a Deák tér közelében, egy padon. Úgy tűnik, mintha ez a felvétel a zebrás affér előtt készült volna róla, legalábbis kevésbé tűnik megviseltnek:

És volt folytatás is: egy Reddit-poszt alapján a Pecaverzum írta meg, hogy később villamosra szállt, és elrobogott a naplementébe.

Nem egyedül:

Úgy is mondhatnánk: gondos kezek közé került. Vagy hogy szerető otthonra talált. Talán a sorsa is beteljesült. Vagy: beteljesül a karácsony esti vacsoraasztalon.

Akárhogy is, most még rejtély, hogy honnan jött és hova tartott. Hátha kiderül. Ha valaki tudja, írja meg, és mi is megírjuk.