Trump szerint okos döntés lenne, ha Maduro lemondana a hatalomról, az USA pedig megtarthatja a lefoglalt venezuelai olajszállítmányokat

Donald Trump szerint okos döntés lenne, ha Nicolás Maduro venezuelai elnök lemondana a hatalomról, és hozzátette: az Egyesült Államok megtarthatja vagy akár el is adhatja azokat az olajszállítmányokat, amelyeket az elmúlt hetekben Venezuela partjainál foglalt le.

Arra a kérdésre, hogy a cél Maduro eltávolítása-e a hatalomból, Trump újságíróknak így válaszolt: „Nos, szerintem valószínűleg igen… Rajta múlik, mit akar tenni. Szerintem okos lenne, ha így döntene. De majd meglátjuk.” December elején az elnök már ultimátumot adott Madurónak: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát.

A venezuelai partok közelébe küldött USS Gravely amerikai hadihajó október végén. Fotó: MARTIN BERNETTI/AFP

A katonai csapásokon túl Trump korábban bejelentette az összes, szankciók alatt álló venezuelai olajszállító tartályhajó „blokádját”, hogy megakadályozzák azok be- és kifutását az országból. Az amerikai parti őrség vasárnap üldözőbe vett egy olajszállító hajót nemzetközi vizeken, Venezuela közelében. „Lehet, hogy eladjuk, lehet, hogy megtartjuk” – mondta Trump arra a kérdésre, mi lesz a lefoglalt olaj sorsa. Hozzátette: az olajat akár az Egyesült Államok stratégiai tartalékainak feltöltésére is felhasználhatják. (Arról, hogyan ért össze Venezuela partjainál az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja, itt írtunk bővebben.)

A sajtótájékoztatón Trump a kolumbiai elnököt, Gustavo Petrót is támadta, akivel az év során többször is összetűzésbe került. „Nem barátja az Egyesült Államoknak. Nagyon rossz. Nagyon rossz ember. Vigyáznia kellene magára, mert kokaint állítanak elő, és azt küldik be az Egyesült Államokba” – mondta Trump, amikor Petro bírálatáról kérdezték, amely az amerikai kormány Venezuela-politikájára irányult.(Reuters)