Újabb két nő vádolja Russell Brandet szexuális bántalmazással

Russell Brand színészt további két bűncselekménnyel vádolták meg, amelyek közül az egyik nemi erőszak, közölte a londoni Metropolitán Rendőrség.

A rendőrség új közleményében arról számolt be, hogy a Korona Ügyészségi Szolgálat (Crown Prosecution Service) engedélyezte egy további nemi erőszak, valamint egy szexuális zaklatás miatti vádemelést, két további nő sérelmére.

A műsorvezető, humorista és színész korábban ártatlannak vallotta magát öt vádpontban, amelyek két rendbeli nemi erőszakot, két rendbeli szexuális zaklatást és egy rendbeli szeméremsértést foglaltak magukban, négy nő ügyében.

Az 50 éves Brand a két új vádponttal összefüggésben 2026. január 20-án jelenik meg a Westminsteri Magisztrátusi Bíróság előtt.

Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Az új nemi erőszak vádja a feltételezések szerint 2009. február 7. és 2009. március 1. között történt, és egy nőhöz kapcsolódik, míg az új szexuális zaklatási vád 2009. augusztus 31. és 2009. december 1. között történt állítólag, egy másik nő sérelmére.

Az öt eredeti vádpont ügyében a tárgyalást 2026. június 16-ára tűzték ki a Southwarki Koronabíróságon.

Brand ügyéről 2023 szeptemberében jelent meg oknyomozó anyag, ami után a rendőrség nyomozást indított – ez továbbra is tart, a hatóságok kérik, ha valakinek vannak információi, jelentkezzen. Brand akkor is tagadta és azóta is tagadja, hogy bármi ilyesmit elkövetett volna, szerinte minden kapcsolata beleegyezésen alapult.

Az ügy kirobbanása után a színészt azonnal eltanácsolta az ügynöksége, a fellépéseit elhalasztották,g a YouTube is letiltotta. Brand a cancel culture áldozatának tartja magát, akit azért üldöznek, mert „túl sokat tud”. Az őt ért vádakról és a reakcióiról itt írtunk bővebben. (BBC)