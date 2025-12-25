Bombafenyegetés miatt két, Magyarországra tartó vonatot is átvizsgáltak Kárpátalján

A 444-hez eljutott információk szerint éjjel tűzszerészek vizsgáltak át két Magyarországra tartó vonatot, az egyiket a magyar határ melletti Csap településnél, a másikat pedig Ungvárnál, emiatt jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. Megkeresésünkre a MÁV azt írta, információik szerint egy ismeretlen telefonáló miatt bombariadó volt a Transcarpathia, majd a Ruthenia gyorsvonaton, mindkét esetben az ukrajnai oldalon.

„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást.”

A kép illusztráció, az ungvári állomáson készült 2022-ben. Fotó: DENIS MEYER/Hans Lucas via AFP

Hozzátették, a magyar személyzet csak kisebb mértékben volt értintett az eseményekben, az ungvári szerelvényen dolgozókat érintette a bombariadó és a szerelvény átvilágítása. A másik esetben már az átvilágítás után kezdtek dolgozni magyar vasutasok a járaton. A MÁV szerint a dolgozók nem érezték magukat veszélyben, az intézkedés miatt kialakult jelentős késésen túl más hátrányt nem szenvedtek el a hamis bombariadó következtében.

A Telex úgy tudja, az utasokat leszállították Magyarországon, és átvizsgálták őket.