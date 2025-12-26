Az Ermitázs régésze a Krím orosz annexiója után is folytatta az ásatásokat, most Lengyelországban várja, hogy kiadják-e Ukrajnának

A tudósok felelősségéről szóló vitához vezetett az orosz régész, Alekszandr Butyagin ügye. A szentpétervári Ermitázs alkalmazottját őrizetbe vették Lengyelországban, és most Varsóban várja, hogy a bíróság kiadja-e Ukrajnának, amiért ásatásokat folytatott a Krím-félszigeten.

Butyagin 1999 óta vezette az Ermitázs ásatását a krími Mirmekionnál, sokáig Ukrajna szabályos engedélyével. A településen a Kr. e. 6 században telepedtek le az ókori görögök. Butyaginék az évek során több száz ókori érmét tártak fel a helyszínen.

Az ásatás akkor kezdődött, amikor a félsziget ukrán fennhatóság alatt állt, ám azután is folytatódott, hogy Oroszország elfoglalta a területet. Az ukrán hatóságok ekkor büntetőeljárást indítottak Butyagin ellen, mert úgy ítélték meg, hogy immár engedély nélkül dolgozik a helyszínen. 2024 novemberében körözést adtak ki ellene, majd idén áprilisban a távollétében elrendelték a letartóztatását, ami most Lengyelországban meg is történt. A régészt illegális ásatásokkal és a régészeti komplexum „illegális részleges megsemmisítésével” vádolják.

Butyagin helyzetére a kulturális javak védelméről szóló hágai egyezmény vonatkozik. A dokumentum második jegyzőkönyve előírja, hogy fegyveres konfliktus esetén a megszálló hatóságoknak „meg kell tiltaniuk és meg kell akadályozniuk” a régészeti ásatásokat, néhány szűk kivételtől eltekintve. Az egyezménynek Lengyelország és Ukrajna is részese, Oroszország nem.

Butyagin tavaly azt nyilatkozta az orosz médiának, hogy az ásatással csak azt a munkát végezte, „amiért az életét szentelte”. Fő célja a műemlékek megőrzése volt. A régész mellett munkáltatója is kiállt. Az Ermitázs álláspontja szerint Butyagin a geopolitikai körülményektől függetlenül betartotta a nemzetközi jogot és az etikai előírásokat. A múzeum egyik névtelenséget kérő munkatársa szerint a Krím-félszigeten dolgozó régészek nem is kérhetnek engedélyt az ukrán hatóságoktól, csak az orosz minisztériumtól.

Butyagin és az Ermitázs is állítja, hogy a műkincsek a Krím-félszigeten maradnak, mivel azokat a kercsi múzeumba szállítják. Szerintük a tárgyakat csak ideiglenesen lehet Oroszországba szállítani, restaurálás vagy kiállítás céljából. Ez az eljárás azonban sérti az ukrán törvényeket, amelyek szerint minden műkincsnek az ukrán múzeumi alapba kell kerülnie. A kercsi múzeum a megszállás miatt az orosz múzeumokhoz tartozik.

A háború kezdete óta több európai bíróság is elutasította, hogy orosz személyeket adjanak ki Ukrajnának. Ezek a bírósági határozatok a politikailag motivált eljárásokat tiltó európai egyezményre hivatkoztak. Nagy rá az esély, hogy a lengyel bíróság végül nem adja ki Butyagint. A régészt egyébként nemcsak az orosz kormány, hanem Vlagyimir Putyin ellenzéke is támogatja, mert abszurdnak tartják az ellene folyó eljárást. (via BBC)