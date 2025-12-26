Hadházy Ákos arról posztolt, hogy a Mészáros-csoport karácsonyi buliján díjat kapott Szíjj László, Szöllősi György, Vaszily Miklós, sőt a csodamilliárdos lánya és fia is

Hadházy Ákos megszerezte az alkalmazottak nevét, akiket díjjal tüntetett ki Mészáros Lőrinc cégcsoportja a karácsonyi buliján. A listán csodamilliárdos családtagjai és ismert NER-es vállalkozók is szerepelnek.

Mészáros Lőrinc kitüntette a lányát, Beatrixot és a fiát, ifj. Mészáros Lőrincet. Az MBH Bank igazgatóságát vezető Beatrix az „Év Vezetője”, a Talentis Agro Zrt. igazgatóságában ülő fia az „Év TOP Vezetője” díjat kapta Hadházy Ákos posztja szerint.

Mészáros médiabirodalmából is díjat kapott több ismert vezető. A TV2 vezérigazgatója és az Index tulajdonosa, Vaszily Miklós az „Év TOP Vezetője” lett, a Ripost vezető szerkesztője, Ómolnár Miklós az „Év Vezetője” elismerést kapta. Utóbbi díjat Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is megkapta. Díjat kapott Ziegler Gábor, az Indexet kiadó Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója is.

A karácsonyi bulin az „Év Partnereit” is jutalmazták. Ilyen elismerést kapott a miniszterelnök kevésbé ismert veje, Szokira Tamás és a közbeszerzéseken különösen jól teljesítő Duna Aszfalt tulajdonosa, Szíjj László.

Díjat kapott három olyan vezető, akiket Magyar Péter külön nevesített februári beszédében NER-es háttéremberekként, akik „Magyarország érdekeit feláldozták a saját gazdasági érdekeikért”. A karácsonyi bulin díjazták Kis-Szölgyémi Ferencet, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatóját, Keszthelyi Eriket, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. vezérigazgatóját és az építőipari és agrárterületen aktív Szeivolt Istvánt.

Mészáros Lőrinc Felcsúton tartotta cégcsoportja karácsonyi buliját, amin Ricky Martin volt a meglepetésvendég, de többek között Kis Grófo is fellépett. Az esemény házigazdája Ördög Nóra és Stohl András volt.