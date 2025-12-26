Hadházy Ákos arról posztolt, hogy a Mészáros-csoport karácsonyi buliján díjat kapott Szíjj László, Szöllősi György, Vaszily Miklós, sőt a csodamilliárdos lánya és fia is

ÉLET
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hadházy Ákos megszerezte az alkalmazottak nevét, akiket díjjal tüntetett ki Mészáros Lőrinc cégcsoportja a karácsonyi buliján. A listán csodamilliárdos családtagjai és ismert NER-es vállalkozók is szerepelnek.

Mészáros Lőrinc kitüntette a lányát, Beatrixot és a fiát, ifj. Mészáros Lőrincet. Az MBH Bank igazgatóságát vezető Beatrix az „Év Vezetője”, a Talentis Agro Zrt. igazgatóságában ülő fia az „Év TOP Vezetője” díjat kapta Hadházy Ákos posztja szerint.

Mészáros médiabirodalmából is díjat kapott több ismert vezető. A TV2 vezérigazgatója és az Index tulajdonosa, Vaszily Miklós az „Év TOP Vezetője” lett, a Ripost vezető szerkesztője, Ómolnár Miklós az „Év Vezetője” elismerést kapta. Utóbbi díjat Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is megkapta. Díjat kapott Ziegler Gábor, az Indexet kiadó Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója is.

Szöllősi György és Mészáros Lőrinc
Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

A karácsonyi bulin az „Év Partnereit” is jutalmazták. Ilyen elismerést kapott a miniszterelnök kevésbé ismert veje, Szokira Tamás és a közbeszerzéseken különösen jól teljesítő Duna Aszfalt tulajdonosa, Szíjj László.

Díjat kapott három olyan vezető, akiket Magyar Péter külön nevesített februári beszédében NER-es háttéremberekként, akik „Magyarország érdekeit feláldozták a saját gazdasági érdekeikért”. A karácsonyi bulin díjazták Kis-Szölgyémi Ferencet, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatóját, Keszthelyi Eriket, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. vezérigazgatóját és az építőipari és agrárterületen aktív Szeivolt Istvánt.

Mészáros Lőrinc Felcsúton tartotta cégcsoportja karácsonyi buliját, amin Ricky Martin volt a meglepetésvendég, de többek között Kis Grófo is fellépett. Az esemény házigazdája Ördög Nóra és Stohl András volt.

ÉLET ómolnár miklós mészáros beatrix vaszily miklós szokira tamás szíjj lászló mészáros lőrinc szöllősi györgy Mészáros Csoport
Kapcsolódó cikkek

7 ember, akiknek Magyar Péter azt üzente: tudja, mit tettek, és nem felejt

Rogán fantomizálódásra hajlamos bizalmasa, Szijjártóval együtt jachtozó volt futsalos csapattárs, a leggazdagabb magyarok listáján szereplő üzletemberek is vannak a névsorban. Összeszedtük, mit tudunk róluk: kik ők és mit tettek, amit Magyar sosem felejt el?

Haász János
belföld

Hadházy szerint Ricky Martin lesz a millió dolláros meglepetés Mészáros Lőrinc cégeinek pénteki felcsúti bulijában

La Vida Loca a sportcsarnokban, de csak az R-Go után, Ördög Nórával és Stohl Andrással.

Szily László
MŰVÉSZET