Karácsony alkalmából ismét bevetették Orbán Viktor édesanyját

A Fidesz kommunikációs gépezete karácsonyra bevetette Orbán Viktor édesanyját, Sipos Erzsébetet. Ő korábban nem nagyon szerepelt a nyilvánosság előtt, de az október 23-ai Békemenet után internetes sztár lett, miután egy youtuber interjút készített vele. Akkori nyilatkozata még lehetett akár véletlen is, a mostani viszont aligha, mivel ezt a CiviliZilla nevű, jellemzően Orbán Viktort éltető és Magyar Pétert lejárató videókat feltöltő TikTok-csatorna készítette.

A videó egy konyhában készült, az asztalnál ülő Sipos Erzsébet 11 percen keresztül beszélt. A kellemes hangulatú, karácsonyi témákat is érintő interjúban sok újdonság nem hangzott el. Kiderült, hogy Orbán Viktor

  • komoly kisgyerek volt, akivel nem lehetett tréfálkozni,
  • az óvódában kitűnt a jó eszével,
  • már kiskorában imádta a focit és csapatot szervezett.
Sipos Erzsébet azt is mondta, hogy a fiának nem kellett megerőltetnie magát ahhoz, hogy a többi gyerek vezetőként tekintsen rá, és már a gimnáziumban látszott, hogy csapatjátékos.

A teljes interjút itt lehet végignézni:

