Zelenszkij hosszasan telefonált Witkoffékkal, majd bejelentette, hogy hamarosan találkozik Trumppal

háború
Volodimir Zelenszkij közel egy órán keresztül telefonált Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével december 25-én. Az ukrán elnök azt írta, hogy a beszélgetés során a folyamatban lévő béketárgyalások számos lényeges részletét vitatták meg.

Zelenszkij december 25-én este azt mondta a béketárgyalások állásáról, hogy néhány dokumentum már teljesen kész van, néhány dokumentum pedig majdnem kész van. Az érzékeny kérdéseken ugyanakkor még dolgozni kell.

December 26-án reggel pedig bejelentette, hogy hamarosan találkozik Donald Trumppal. Azt írta az X-en, megegyeztek az amerikaiakkal, hogy a legmagasabb szinten találkoznak. „Sok mindent el lehet dönteni az új éve előtt” – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: JOHN THYS/AFP

A béketárgyalások fejleményeire az oroszok is reagáltak. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője december 25-én azt mondta, hogy a béketárgyalások „lassan, de biztosan haladnak”.

Az amerikaiak a december 20-21-ei hétvégén az oroszokkal és az ukránokkal is tárgyaltak Miamiban. Steve Witkoff a találkozók után azt mondta, hogy az egyeztetések nem hoztak egyértelmű áttörést a háború lezárása felé. Zelenszkij viszont december 24-én azt nyilatkozta, hogy a tárgyalásokon kidolgozott új béketervezet már nem írja elő az ukrán csapatok kivonását a Donbasz ukránok által felügyelt mintegy 20 százalékából. Az amerikai tárgyalók egy demilitarizált övezet vagy egy szabad gazdasági övezet létrehozását is felvetették. (via Kyiv Independent)

orosz-ukrán háború háború steve witkoff Egyesült Államok oroszország orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrajna
