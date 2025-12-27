Best of kórházi várólista: 2030 augusztusára kapott időpontot egy beteg térdprotézisre

2030. augusztusára kapott időpontot egy térdprotézisműtétre váró beteg decemberben a Komárom-Esztergom megyei kórházba - írja az Economx. Ez ugyan extrám példa, de a lap által bemutatott NEAK-adatok szerint a kórházi várólisták még tovább nyúltak 2025-ben.

A legfrissebb, decemberi adatok szerint országosan is tovább nőtt a sorbanállók száma csípő- és térdprotézisért, illetve szürkehályogműtétért. A három beavatkozásra együtt az év végén 32 375-en vártak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyilvánosan elérhető adatai szerint - majdnem ötezerrel többen, mint az év elején.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A leghosszabb várólisták az ortopédiai beavatkozások mellettfőleg bizonyos urológiai, illetve nőgyógyászati beavatkozásoknál vannak; ezekre a műtétekre várnak országosan a legtöbben, és a várakozási idők is itt a leghosszabbak.

A magyar egészségügyben a jelek szerint különösen sok múlik az intézményi és területi különbségeken, a betegutak között erősen szelektál a szerencsefaktor is. Csípőprotézis-műtétre például a Semmelweis Egyetemen 2027. januárjára adnak mostanában műtéti időpontot, míg van olyan intézmény - ebben az esetben a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház -, ahol alig néhány napot kell várnia ugyanerre a beavatkozásokra.