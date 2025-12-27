Négyen a Nyugati tetején, a MÁV feljelentést tett

A MÁV feljelentést tett a rendőrségen amiatt, hogy karácsony előtt többen felmásztak a Nyugati pályaudvar tetejére, és onnan szelfiztek.

Az esetre december 23-án, este kilenc körül került sor. Egy beküldött olvasói videó szerint négy feketébe öltözött alak a pályaudvar oldalsó létráján mászott fel a tető legfelső részére, ahol selfie stickkel fotóztak és videóztak.

Néygen a Nyugati tetején. Fotó: Olvasói felvétel

„A vasúttársaság az eset kapcsán ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségnél, az eset kivizsgálása folyamatban van”

- közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága. Mint hozzátették: a vasútüzem területén lévő épületek tiltott helyeire bemenni, felmászni életveszélyes és tilos. „A videón látottakból csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett tragédia.”