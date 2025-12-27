Szenteste kiírták a közbeszerzést a Déli Körvasút harmadik ütemére

Az Építési és Közlekedési minisztérium december 24-én kiírta a Déli Körvasút harmadik ütemének tervezésére és kivitelezésére szóló közbeszerzést, ami már az uniós közbeszerzési értesítőben is megjelent.

A Lázár János vezette ÉKM-hez 2026. február 16-ig lehet az ajánlatokat benyújtani, a nyertes pályázónak pedig 44 hónapja lesz a kiírásban szereplő vasútépítési munkák elvégzésére. Ez a munka pedig egész pontosan a minisztérium által rendelkezésre bocsátott műszaki kötetek alapján a „Budapest Déli Körvasút III. ütem, Ferencváros állomás átépítése építési beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése, ami magában foglalja a következőket:

Ferencváros vasútállomás területén, 3,9 vonalkilométer hosszban történő vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése, azokra a szükséges jóváhagyások megszerzése, valamint a tervekben foglaltak megvalósítása,

Ferencváros vasútállomás átépítése,

13,2 vonalkilométer vágány és több mint 51 vágánykilométer felsővezeték megépítése,

az Üllői úti vasúti híd átépítése,

új vasúti híd építése a Gubacsi út felett,

három gyalogos aluljáró kialakítása az Üllői úton, a Balkán utcában és a Balkán Parkban.

A Déli Körvasút építése alatt lévő szakasza 2025 decemberében Fotó: Németh Dániel/444

A beruházás a vasútállomás, vasúti híd építése és pályaépítés mellett erősáramú vezetékek és felsővezetékek építését, vasúti jelzések és távközlési berendezések szerelését, egyéb villamosszerelési munkákat, mérnöki tervezési szolgáltatásokat, műszaki tervezési szolgáltatásokat, valamint építésvezetői szolgáltatásokat is magában foglal.

A Déli Körvasút fejlesztése a Budapest–Belgrád-vasútvonal építése után Magyarország legnagyobb vasúti projektje, amelynek keretében az állam több százmilliárd forintból építteti újjá a Kelenföld és Népliget közötti vasútvonalat. (Telex, Világgazdaság)