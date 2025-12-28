Tavaly a farmergatyája miatt vesztette el a vb-címét, most visszaszerezte, és hatodszor is rapid-világbajnok lett Carlsen

Bár szombaton egy váratlan vereség után még megütötte az arcába tolt kamerát is, a rapid-világbajnokság utolsó napján, vasárnap egészen simán nyert Magnus Carlsen Dohában. A norvég sakkozó ezzel már hatodszor nyerte meg a rapid-vb-t, egy évvel azután, hogy tavaly ilyenkor botrányos körülmények között lépett vissza a rendezvénytől.

Az akkor New York-ban tartott világbajnokságon a szervezők sokak szerint értelmetlenül kezdtek keménykedni a dresszkódon: Carlsent nem engedték farmerben asztalhoz ülni, megbüntették, amin ő annyira bepipult, hogy visszalépett.

Carlsen a hagyományos sakkot saját elmondása szerint már eléggé unja, nem indul el a világbajnokságokon annak ellenére sem, hogy továbbra is ő vezeti a világranglistát. Ehelyett egyre inkább a Chess960 kísérleti formátumot promózza, de azért a rövidebb rapid- és villámsakk-világbajnokságokon még mindig ő dominál: előbbin immár hatszoros, utóbbin (itt még csak most kezdődik majd az idei torna) nyolcszoros világbajnok.

A dohai rapid-világbajnokság jól indult számára, de a 13 fordulós torna szombati játéknapján váratlanul kikapott az orosz Vladiszlav Artemjevtől, miután nem fogadta el ellenfele döntetlenajánlatát. A norvég világbajnok annyira dühösen hagyta el a termet, hogy kifelé menet megütötte az őt kísérő operatőr kameráját is:

Carlsen azonban vasárnap nagyon koncentráltan tért vissza: az első öt mérkőzését kivétel nélkül megnyerte. Többek között azt a Hans Niemannt győzte le, akit korábban csalással vádolt egy tőle elszenvedett vereség után (nem volt ezzel egyedül, Niemannról más is azt mondta, hogy rezgő análgyöngyökkel csal a versenyeken) - mivel Carlsennek nem volt bizonyítéka, végül peren kívüli egyezséggel neki kellett kompenzációt fizetnie.

Most Carlsen a táblánál vágott vissza Niemannak, majd pedig legyőzte az egyik legígéretesebbnek számító fiatal zsenit, a meccs előtt még akár a világbajnoki címre is esélyes 14 éves török Yağız Kaan Erdoğmuşt is. Az utolsó fordulóban ezután elég volt egy sima döntetlen is a holland Giri ellen Carlsen hatodik rapid-világbajnoki címéhez. Folytatás hétfőn a villámsakk-világbajnoksággal, ott Carlsen kilencedszer is világbajnok lehet.