Az év végén elmaradt, januárban megtartja Orbán a nemzetközi sajtótájékoztatóját, ahol egyre kevésbé lehet őt kérdezni

POLITIKA
2021 óta mindig december 21-én tartotta nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, idén ez elmaradt. A miniszterelnök a december 23-i kormányülés után - ahol azzal viccelődött, hogy a karácsonyi előtti kormányülés legfontosabb értelme az, hogy a kizárólag férfi kormánytagoknak addig sem kell otthon segíteni a porszívózásban - bejelentette, hogy január 5-éig kicsekkol.

Most Facebookon jelentették be, hogy a január 5-e egyben az éves nemzetközi sajtótájékoztatójának az időpontja is.

Erről még 2022-ben ezt mondta:

„Az az alkotmányos szokás Magyarországon, hogy vagy az év elején vagy az év végén nemzetközi sajtótájékoztatót tartunk, lehetőleg korlátlanul fölkínálva a lehetőséget mindenkinek, aki érdeklődik, hogy föltehesse a kérdéseit, vagy ha akarja, akkor elmondhassa nekünk a megjegyzéseit.”

Az már akkor sem volt igaz, hogy mindenkinek és korlátlan lehetőség volt a kérdezésre, két órában szabták meg a teljes időkeretet. 2023-ban a 444 már nem is kérdezhetett, 2024-ben pedig már nemcsak mi, hanem többek között a Telex, a hvg és a Népszava sem.

Ráadásul két trükköt is bevetettek: Orbán a kétórás időkeret első fél órájában egy hosszú monológot adott elő, jelentősen lerövidítve a kérdésekre jutó időt. Kovács Zoltán pedig ezt a másfél órát is úgy porciózta fel, hogy nagyrészt a kormánymédiát hozta helyzetbe. Előfordult az is, hogy Orbán szétbeszélte a neki feltett kérdéseket: több mint 10 percen keresztül válaszolt a legutolsónak mikrofont kapó Breuer Péter kérdésére (akinek az alapítványa egyébként támogatást kap a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától).

A kérdezési lehetőség trükkös szigorítása volt tavaly már az is, hogy a korábbiakkal ellentétben nem alakulhatott ki valódi párbeszéd az újságírók és Orbán között. Azoknál az újságíróknál ugyanis, akik egyáltalán szót kaptak, csak addig lehetett a mikrofon, amíg feltették a kérdéseiket, aztán vissza kellett adniuk azt. Orbán több kérdésre így egyszerűen nem is válaszolt, vissza pedig már nem lehetett kérdezni. A kormánymédia munkatársainál ilyen szándék mondjuk nem is volt.

