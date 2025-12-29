Tömegverekedés tört ki a szerb ringben a kölcsönös tiszteletet népszerűsítő kick-box gálán

Hogyan lehetne jobban kidomborítani a kölcsönös tisztelet húsbavágó fontosságát, mint egy jó kis tömegverekedéssel? Ez járhatott a dél-szerbiai Novi Pazar sportcsarnokába vasárnap ellátogató nézők fejében, miközben a helyi menő, Vahid Kicara meccsét figyelték görög ellenfelével szemben az Emir Hadzimujovicról elnevezett kick box-emlékgálán. Az alanti plakáton bal alul látható a görög Tsoukalas, vele szemben Novi Pazar szakállas kisbikája, Kicara:

Erre mi történt a sportszerűségi gála főmeccse után? Kicarát elverték, mint a szandzsáki lovat, mire egy rakás helyi beugrált a ringbe és kitört a bunyó. A Szabad Magyar Szó alcímben élcelődik azon, hogy a gála hivatalos célja „a versenyzők és a közönség közötti kölcsönös tisztelet népszerűsítése” lett volna, erre mi történt.

Pedig valójában csak a papírforma jött be. Egyrészt azért, mert a „tisztelet” szót köztudomásulag kizárólag szélsőjobboldaliak, kidobóemberek és szervezett bűnözők szokták használni. A képet tovább árnyalja, hogy az eseményt eleve annak a „Szandzsák oroszlánja” néven is ismert Emir Hadzimujovicnak az emlékére tartották, aki idén január 10-én úgy halt meg a saját otthonában, hogy egy ideje már tolószékbe kényszerült, miután egy alvilági leszámolás részeként lövést kapott a gerincébe. Az őt meglövő konkurens gengszter ma is a hétéves börtönbüntetését tölti. A tiszteletről szóló gála névadója a Novi Pazar-i éjszakai és nappali élet ismert figurájaként korábban a pisztoly másik oldalán állt: 2020-ban öthónapos bújkálás után adta fel magát, miután a város központjában autóból meglőtte egy gazdag helyi ruhaipari vállalkozó 35 éves fiát.

Ehhez képest mit jelent pár pofon?