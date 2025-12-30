Micsoda válogatott diktárorlista! Közzétették, kinek küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Putyin

Nem, nemcsak Orbán Viktornak küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Vlagyimir Putyin orosz elnök. A kremlinológusok kedvéért név szerinti listát tettek közzé a Kreml honlapján. Nézzük, kik kaptak üdvözlőlapot az orosz diktátortól!
Európából Orbán Viktoron kívül
Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor
A török önkényúr Recep Tayyip Erdoğan
Az azeri erősember Ilham Aliyev
A szerb elnök, Aleksandar Vucic
A szlovák miniszterelnök, Robert Fico
És Vahagn Hacsaturján örmény elnök
Amerikából Donald Trump elnök és XIV Leó pápa
És még
Nicolás Maduro venezuelai diktátor
To Lam, a vietnami kommunista állampárt főtitkára
Kim Dzsongun észak-koreai diktátor
Hszi-Csinping kínai elnök
Miguel Díaz-Canel Bermúdez kubai elnök
A myanmari katonai juntát vezető Min Aung Hlaing
Lula da Silva brazil elnök
Futottak még Raul Castro , Nursultan Nazarbajev és Gerhard Schroeder.