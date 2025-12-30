Micsoda válogatott diktárorlista! Közzétették, kinek küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Putyin

Aljakszandr Lukasenka 2023. július 6-án Minszkben.
Fotó: Alekszandr Nemenov/AFP

Nem, nemcsak Orbán Viktornak küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Vlagyimir Putyin orosz elnök. A kremlinológusok kedvéért név szerinti listát tettek közzé a Kreml honlapján. Nézzük, kik kaptak üdvözlőlapot az orosz diktátortól!

Európából Orbán Viktoron kívül

  • Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor
  • A török önkényúr Recep Tayyip Erdoğan
  • Az azeri erősember Ilham Aliyev
  • A szerb elnök, Aleksandar Vucic
  • A szlovák miniszterelnök, Robert Fico
  • És Vahagn Hacsaturján örmény elnök

Amerikából Donald Trump elnök és XIV Leó pápa

És még

  • Nicolás Maduro venezuelai diktátor
  • To Lam, a vietnami kommunista állampárt főtitkára
  • Kim Dzsongun észak-koreai diktátor
  • Hszi-Csinping kínai elnök
  • Miguel Díaz-Canel Bermúdez kubai elnök
  • A myanmari katonai juntát vezető Min Aung Hlaing
  • Lula da Silva brazil elnök

Futottak még Raul Castro , Nursultan Nazarbajev és Gerhard Schroeder.

A teljes lista itt olvasható el.

