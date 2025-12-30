Micsoda válogatott diktárorlista! Közzétették, kinek küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Putyin

Aljakszandr Lukasenka 2023. július 6-án Minszkben. Fotó: Alekszandr Nemenov/AFP

Nem, nemcsak Orbán Viktornak küldött karácsonyi-újévi üdvözletet Vlagyimir Putyin orosz elnök. A kremlinológusok kedvéért név szerinti listát tettek közzé a Kreml honlapján. Nézzük, kik kaptak üdvözlőlapot az orosz diktátortól!

Európából Orbán Viktoron kívül

Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor

A török önkényúr Recep Tayyip Erdoğan

Az azeri erősember Ilham Aliyev

A szerb elnök, Aleksandar Vucic

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico

És Vahagn Hacsaturján örmény elnök

Amerikából Donald Trump elnök és XIV Leó pápa

És még

Nicolás Maduro venezuelai diktátor

To Lam, a vietnami kommunista állampárt főtitkára

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor

Hszi-Csinping kínai elnök

Miguel Díaz-Canel Bermúdez kubai elnök

A myanmari katonai juntát vezető Min Aung Hlaing

Lula da Silva brazil elnök

Futottak még Raul Castro , Nursultan Nazarbajev és Gerhard Schroeder.

A teljes lista itt olvasható el.