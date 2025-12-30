Soha nem volt még ilyen meleg karácsonyuk az izlandiaknak

Rekordmeleget mértek az izlandi meteorológusok karácsony estéjén, Seyðisfjörður városában 19.8 fok volt a nap egy pontján. A szigetországban a decemberi átlaghőmérséklet -1 és 4 fok között mozog – írta meg a Guardian.

Ez egy novemberi kép Reykjavíkból Fotó: Veysel Altun/Anadolu via Reuters Connect

December 24-e idén úgy általában meleg nap volt a szigeten, a keleti régiókban 19.7 fokot mértek. Mindez a helyi meteorológiai hivatal szerint egy trópusi eredetű meleg légáramlatnak volt köszönhető. Az előző karácsonyi rekordot az ország délkeleti részén található Kvískerjar városa tartotta, ott 2019-ben mértek 19.7 fokot.

Izlandon az utóbbi időben egyre-másra dőlnek meg a melegrekordok, a lap szerint a globális felmelegedésnek köszönhetően. Az év elején először szúnyogokat is találtak a szigeten, ami szintén jól jelzi a környezetváltozás szélsőségességét, hiszen az Antarktiszt leszámítva ez volt az egyetlen hely, ahol nem éltek szúnyogok. Hogy erre miként próbálták felhívni évtizedeken keresztül a döntéshozók és az emberiség figyelmét a tudósok, arról Jordán Ferenc hálózatkutatóval beszélgettünk novemberben új könyve kapcsán.