Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy hawaii üdülőhely Four Seasons szállodájában zárja az évet

Olvasónk helyi idő szerint december 30-án 16:57-kor figyelt fel arra, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen dél felé sétál:
„Kb. 15 percre rá jöttek vissza, és ahogy sejtettük, a Four Seasonsbe mentek be”
– írta olvasónk.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Lefotózták.
A nyár az nyár, ami jár, az jár.
Olvasónk az utcán, gyaloglás közben is elkapta őket.
Az Alphamega stadion előtt fotózták le.