Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy hawaii üdülőhely Four Seasons szállodájában zárja az évet

utazás
Olvasónk helyi idő szerint december 30-án 16:57-kor figyelt fel arra, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen dél felé sétál:

Fotó: olvasónk

„Kb. 15 percre rá jöttek vissza, és ahogy sejtettük, a Four Seasonsbe mentek be”

– írta olvasónk.

utazás los angeles magángép mészáros házaspár four seasons várkonyi andrea magánrepülőgép mészáros lőrinc OE-XWY usa szilveszter ko olina OE-LOT hawaii
