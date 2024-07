Hiába a kormányzati beszólások, Mészáros Lőrincék idén is a szuperjachttal mentek nyaralni

Hiába intették a kormányból nagyobb szerénységre a szuperjachtozó Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát,

a magyar piacgazdaság sajátos szabályait legjobban érző pár idén is a 62 méteres Rose d'Orral ment nyaralni.

Olvasónk Monacóban találkozott össze Mészáros Lőrinccel és szerelmével/üzlettársával, Várkonyi Andreával, de ott haladt mögöttük egy babakocsival ifj. Mészáros Lőrinc is, akinek nemrég Romániában volt ralibalesete.

photo_camera Mészáros Lőrinc, Várkonyi Andrea és ifj. Mészáros Lőrinc Monacóban Fotó: Olvasónk/444

Olvasónk a kikötőben találkozott a csodahajóval is, ami nem is csak a méretei és a 27 milliárd forintos ára miatt különleges, hanem azért is, mert a jachtot úgy használja a NER-közeli elit, hogy az a részben állami tulajdonú Magyar Bankholding lízingcégéhez tartozik. Mivel a Rose d'Or éves fenntartási költsége a 2,4 milliárd forintot is elérheti, nem nem csoda, hogy a lízingcég milliárdos veszteségeket termel.

photo_camera Fotó: olvasó

Miután tavaly nyáron bemutattuk Mészárosék luxusjachtját, a példátlan rongyrázás még Kövér Lászlót is felzaklatta, aki az intelligenciára és a felelősségre hivatkozva várna el kisebb hajót és több szerénységet Mészáros Lőrinctől.

