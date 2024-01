Újabb cégben lett vezető tisztségviselő Várkonyi Andrea

A frissen bejegyzett VM Medical Property Invest Zrt. vezető tisztségviselője lett Várkonyi Andrea. Pozícióján férjével, Mészáros Lőrinccel osztozik - írta meg az rtl.hu.

A főtevékenysége szerint ingatlankezeléssel foglalkozó cég a VM Medical Zrt. és dr. Majorosi Zoltán közös tulajdonában van. Előbbi egy tavaly novemberben bejegyzett holding, aminek Mészáros a vezérigazgatója. Majorosi pedig több egészségügyi cégben is érdekelt üzletember, többek között a Királyhágó téren működő Medical Academy Kft.-hez is kötődik.

photo_camera Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián szeptember 28-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az orvosi diplomával rendelkező Várkonyi egyébként más egészségügyi cégben is érdekelt. 2017 óta résztulajdonosa és tisztségviselője a szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozó Medigast Kft.-ben.

Emellett több Mészáros-cégben is érdekelt. Tulajdonosa az EKHO Belvederenek és a többek között tevetenyésztéssel is foglalkozó Mészáros Agro Kft.-nek, de tagja a TV2 Média Csoport igazgatóságának és a Whitedog Media Kft. elnevezésű cégből is vett már ki több százmillió forintos osztalékot.