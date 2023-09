Kövér László az intelligenciára és a felelősségre hivatkozva várna el kisebb hajót és több szerénységet Mészáros Lőrinctől

„Kisebb hajó, nagyobb szerénység" – válaszolta augusztusban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor arról kérdezték, mit várna el a 62 méteres Rose d'Oron jachtozó Mészáros Lőrinctől. Azt mondta, a jelenlegi helyzetben Fontos, hogy senki se gondolja azt, hogy nem részese a nemzeti közösségnek, amely hihetetlen nehézségekkel szembesül a koronavírus után, a háborús időszakban.

photo_camera Mészáros Lőrinc a ROSE D'OR szuperjachton Fotó: Németh Dániel/444

A jelek szerint Kövér László is hasonlóan érez. Az Országgyűlés elnöke most a Mandinernek adott interjút, aminek az utolsó kérdése és válasza így hangzott:

„Ami az esetleges önkritikát illeti, egyetért Gulyás Gergellyel, aki a jelenlegi helyzetben mindenkitől sokkal nagyobb szerénységet várna el, egyúttal kisebb hajót is?

Mindig is egyetértettem ezzel, s nem azért, mert szégyellni kellene, ha valakinek sok pénze van, hanem azért, mert egy olyan történelmet megélt országban, mint a miénk, akkor is méltósággal és bölcsességgel kellene viselni az átlagból való kiemelkedés szerencséjét vagy isteni adományát, ha mindennek semmi köze nem lenne a politikához. De, mint látjuk, van. Az intelligencia és a felelősségérzet átlagos szintjének megléte mellett – azt hiszem – ez könnyen belátható.”

photo_camera Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Rákóczi Szövetség által szervezett sátoraljaújhelyi Összmagyar Egyetemista Táborban 2023. augusztus 14-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Beszélt az augusztus 20-i tűzijáték elején megjelenő félholdról is: „Sajnos sok év után először nem tudtam élőben nézni a tűzijátékot, mert abban a megtiszteltetésben volt részem augusztus 20-án, hogy Hargitafürdőn egy lenyűgöző pálos kolostor avatására hívtak el. Zárójelben jegyzem meg: érdemes lenne utánanézni, utoljára mikor avattak kolostort nyugaton! Ebből kifolyólag nem láttam, milyen motívumok milyen képi és szöveges környezetben jelentek meg, de az egy balosra jutó átlagos rosszindulatnál némileg kevesebbel már az is eszünkbe juthat, hogy a hold ősidők óta a magyar szimbólumvilágnak is a része. Benne van a székelyek jelképrendszerében, Erdély címerében, ott van a csíksomlyói Mária-szobor lába alatt vagy például az Árpád-házi királyok pénzein.”

Kövér László egyébként most feltűnően visszafogott volt: a múlt héten például arról beszélt, hogy luciferisták, illuminátusok, jakobinusok, bolsevikok és globalisták után transzhumanisták akarják kiölni az emberekből az Isten utáni vágyat.