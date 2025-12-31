Ramzan Kadirovot, Csecsenföld vezetőjét karácsony éjjel sürgősen kórházba szállították

Ramzan Kadirovot, a Kreml pártfogoltját és Csecsenföld vezetőjét december 24-én éjszaka sürgősen kórházba szállították Moszkvában, írja a Novaja Gazeta Europe saját forrásaira hivatkozva.

A lap értesülései szerint Kadirov a fővárosba érkezett, hogy részt vegyen a Vlagyimir Putyin által vezetett Államtanács ülésén. Egészségi állapota azonban hirtelen súlyosan romlott, ezért egy intezív ellátásra felszerelt mentővel az Orosz Föderáció elnöki adminisztrációjához tartozó Központi Klinikai Kórházba szállították. Így az Államtanács ülése Csecsenföld képviselője nélkül zajlott le.

„Moszkvában alig tudták újraéleszteni, ezután hazatért, és azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt” - mondta a lap egy forrása.

Kadirov találkozója Putyinnal Pjatigorszkban 2023. május 19-én. Fotó: Tatiana Barybina/AFP

A beszámolók szerint Kadirovot az év elején már kezelték egy magánklinikán Groznijban, ezt követően pedig állapota tovább romlott.

Kadirov maga korábban arról beszélt, hogy „idegösszeomlásai” és „állandó feszültségérzete” van, állítása szerint a csecsen harcosok ukrajnai háborúban való részvétele miatt. Májusban Kadirov kijelentette, hogy kérte felmentését tisztségéből. (Pravda)