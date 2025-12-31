Trump erős szilvesztere: kivonja a Nemzeti Gárdát három amerikai nagyvárosból és elbúcsúzott George Clooney-tól, aki szerinte nem filmsztár, csak egy átlagos csávó

A közösségimédia-kormányzás műfaját megteremtő és máig leghatékonyabb űző politikus, Donald Trump nagyot ment december 31-én a maga által kreált közösségimédia-felületén, a Truth Socialön. Azok után, hogy egy itteni megosztásából derült ki: ismét az oroszokat hibáztatja az orosz-ukrán háború elhúzódásáért, két további figyelemreméltó bejegyzést is írt.

Az egyikben azt jelentette be, hogy visszavonja a Nemzeti Gárda alakulatait három amerikai nagyvárosból, Los Angelesből, Chicagóból és Portlandből. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte csakis a szövetségi kormány közbelépésének köszönhető, hogy ezekben a városokban csökkent a bűnözés – azt írta, mindhárom város „ELTŰNT volna, ha a szövetségi kormány nem lépett volna közbe” –, és azt ígérte: „Visszatérünk, talán sokkal másabb és erősebb formában, amikor a bűnözés újra szárnyalni kezd”. Szerinte ez csak idő kérdése, hiszen a városok vezetői olyan „demokrata polgármesterek és kormányzók, akik mindannyian rendkívül alkalmatlanok”.

Egy másik posztjában pedig George Clooney-t és családját búcsúztatta a maga közvetlen, kikötői kocsmai stílusában, miután a kétszeres Oscar-, ötszörös Golden Globe és BAFTA-díjas színész és családja francia állampolgárságot kapott. A döntés egy francia miniszter szerint nem jó üzenet, Trump viszont viszont dehogynem! Ahogy írta: „Jó hír! George és Amal Clooney, minden idők két legrosszabb politikai jósa, hivatalosan is Franciaország állampolgárai lettek”. Mellékesen azt is megjegyezte, hogy a franciák a bevándorlásból fakadó bűnözési hullámmal küzdenek, továbbá azt írta, hogy Clooney „egyáltalán nem volt filmsztár, csak egy átlagos csávó”, akinek csak kevés filmje készült, és azok is középszerűek voltak (több mint ötven filmben szerepelt, csak olyanból tizenháromban, amelyek legalább 200 millió dolláros bevételt hoztak).



