Trump: Putyin hőbörgése a „támadásról” megmutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában

Szilveszter este a New York Post egy olyan cikkét osztotta meg Donald Trump saját közösségimédia-oldalán, a Truth Socialön, amely egyértelműen Oroszországot hibáztatja azért, hogy nem halad a békefolyamat az orosz-ukrán háborúban. Az elnök posztja láthatóan újabb éles fordulatot jelent az igencsak összetett és képlékeny Trump-Putyin-Zelenszkij viszonyrendszerben.

A poszt szövege csupán annyi, ami a cikk címe is, egyéb kommentárt nem fűzött Trump a bejegyzéshez. Persze ez is elég sokatmondó: Putin ‘attack’ bluster shows Russia is the one standing in the way of peace, ami körülbelül úgy fordítható magyarra, hogy Putyin hőbörgése a „támadásról” megmutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában.

A cikk egyébként úgy kezdődik, hogy felidézi: a békével kapcsolatos óvatosan optimista hangulat uralkodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi Mar-a-Lago-i találkozója után (a találkozóról itt írtunk bővebben). Zelenszkij számos pontban kompromisszumot kötött, az amerikai elnök pedig kijelentette, hajlandó ellátogatni Ukrajnába, hogy lobbizzon a parlamentben a területi engedményekért. Trump azt is mondta: a pusztító háború vége „közelebb van, mint valaha”.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A cikk szerint „ezután Vlagyimir Putyin orosz diktátor a hazugságot, a gyűlöletet és a halált választotta. Azt állította, hogy az ukránok drónokat indítottak, hogy megöljék őt számos extravagáns rezidenciájának egyikében”. A Kreml, személyesen Lavrov külügyminiszter magyar idő szerint hétfő délután jelentette be, hogy a december 29-ére virradó éjszakán az ukránok drónokkal támadták Putyin elnök Novgorod megyében, a Valdaj régióban található rezidenciáját. Az ukránok a kezdetektől cáfolták ezt, hamis zászlós, megrendezett támadásnak nevezve az akciót, ami Zelenszkij szerint csak ürügy arra, hogy az oroszok kormányzati épületeket bombázhassanak Kijevben.

Trump mostani posztja azért figyelemreméltó, mert az amerikai elnök az állítólagos támadás után először az oroszok oldalára állt: miután telefonon beszélt Putyinnal, élesen kritizálta Ukrajnát. Az oroszok azóta is a támadás narratíváját próbálják erőltetni, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas viszont szerdán arról írt: szándékos figyelemelterelésről van szó, amivel Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába. Úgy tűnik, a mostanra birtokába jutott információk alapján már Trump is inkább ezt az álláspontot osztja.