A Nyugat szerint szándékos figyelemelterelés volt a Putyin rezidenciája elleni akció, az oroszok ukrán terrortámadásról beszélnek

Szándékos figyelemelterelés Oroszország azon állítása, hogy Ukrajna nemrég kulcsfontosságú kormányzati helyszíneket vett célba Oroszországban, szögezte le az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán az X-en közzétett posztjában.

Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába. Senki sem adhat hitelt alaptalan állításoknak egy olyan agresszor részéről, amely a háború kezdete óta válogatás nélkül támad infrastruktúrát és civileket, hangoztatta az uniós politikus.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt állította, hogy Kijev az aznapra virradó éjjel 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi állami rezidenciáját. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre akkor úgy reagált, hogy az orosz haderő arra készül, hogy kormányzati létesítményekre mérjen csapásokat Kijevben. Szergej Lavrov állításaiból egy árva szó sem igaz, közölte,mindez csak ürügyként szolgálhat arra, amire az oroszok Kijevben készülnek.

Ennek ellenére a orosz védelmi minisztérium szerdán is kiadott egy közleményt, amelyben azt állította, hogy az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta.

A drónokat - amelyek lelövéséről és roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték - személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló szerint a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet, állították. Azt is írták, hogy a pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” - jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka. (MTI)