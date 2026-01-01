Az oroszok szerint az ukránok 24 szilveszterezőt öltek meg dróncsapással egy herszoni hotelben

Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy egy dróntámadással legalább 24 embert – köztük egy gyermeket – ölt meg egy szállodában és egy kávézóban, ahol civilek ünnepelték az újévet Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részén - írja a Reuters.

A támadásról először a régió Moszkva által kinevezett kormányzója, Vlagyimir Szaldo beszélt, később az orosz külügyminisztérium és több vezető orosz politikus is terrortámadásnak nevezte az esetet. Szaldo közlése szerint három ukrán drón csapott le egy újévi ünnepség helyszínére egy tengerparti faluban, amit a kormányzó „szándékos, civilek elleni támadásnak” nevezett. Az orosz külügyminisztérium szerint az első információk alapján 24 ember halt meg – köztük egy gyermek –, és 50-en megsérültek. A sebesültek között hat kiskorú van, akiket kórházban ápolnak.

A herszoni régió orosz kormányzója által közzétett kép a támadásról Fotó: -/AFP

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a TASS állami hírügynökségnek azt mondta, hogy Moszkva a harctéren fog bosszút állni, és szerinte a támadás végrehajtóit, valamint parancsnokaikat is célba kell venni. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy végső soron Ukrajna nyugati támogatói viselik a felelősséget.

Herszon egyike annak a négy ukrajnai régiónak, amelyet Oroszország 2022-ben saját területének nyilvánított.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a Reuters megkeresését, az orosz vádakat, és az eset kapcsán közzétett fotók valódiságát független forrásból nem sikerült megerősíteni.