Egyre több halálos áldozata van az iráni tüntetéseknek

A helyi média beszámolói szerint több ember életét vesztette az Iránban múlt hét tartó zavargások során, miután yz elmúlt három év legnagyobb tüntetéshulláma több városban is összecsapásokba torkollott - írja a Reuters. (A jelenlegi iráni tüntetésekről itt írtunk bővebben.)

A félhivatalos Fars hírügynökség és a Hengaw nevű jogvédő csoport halálesetekről számolt be Lordegánban, Kuhdasht városában, és Iszfahán tartományban is. Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint Kuhdashtban életét vesztette a hozzájuk tartozó, Baszidzs félkatonai egység egyik önkéntes tagja, további 13-an pedig megsebesültek. A Forradalmi Gárda a demonstrálókat tette felelőssé a halálesetért, akik szerintük kihasználták a tüntetéseket. (Jogvédő csoportok szerint viszont a Forradalmi Gárda által megnevezett nevezett férfi valójában tüntető volt, akit a biztonsági erők öltek meg.)

Tüntetők Teheránban december 29-én Fotó: HANDOUT/AFP

Iránban a tiltakozások vasárnap kezdődtek, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant a szabadpiacon. Ezúttal az állami médiumok is elismerik, hogy tiltakozások zajlanak, de gyorsan hangsúlyozták, hogy a tüntetők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és semmi kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben.